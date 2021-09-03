"України більше немає на мінському гачку": Арестович анонсував нові варіанти вирішення питання Донбасу

Арестович передав привіт Путіну і Лаврову через "Мінськ" / УНІАН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена Штати підтвердили, що готові брати участь у переговорах щодо Донбасу в "нормандському форматі".

Для цього потрібна згода всіх сторін переговорів - України, Франції, Німеччини та Росії, сказав Єрмак в ефірі ток-шоу Право на владу на каналі 1+1.

"Можу лише вам сказати, що Сполучені Штати готові - і вони підтвердили це - брати участь і зробити все, що залежить від них, заради того, щоби допомогти Україні припинити війну і забезпечити систему дійсно стійкої безпеки для нашої країни", - сказав він.

Також глава ОП зазначив, що питання про заміну або відмову від "мінського формату" під час зустрічей в США не обговорювалося.

У свою чергу, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що зняття з порядку переговорів у Білому домі так званого "Мінська" американською адміністрацією — це величезна поразка Путіна і всього російського режиму.

Реклама

Він нагадав, що глава МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно заявляв про те, що Росія не дозволить Зеленському та Україні "знятися з гачка Мінських домовленостей".

"Цього "гачка" більше не існує. Або у всякому разі України і Зеленського більше немає на цьому гачку", — заявив Арестович.

За його словами, сторони домовилися про модернізацію Мінських угод через зміну або додавання стратегічних питань, які повністю змінять їхній порядок денний.

"Пане Лавров, я передаю вам привіт: ми знялися з гачка Мінських угод. Володимир Володимирович, і вам теж великий привіт на цю тему. Це величезне наше досягнення", - заявив радник глави ОПУ.

Ведуча Наталія Мосейчук зазначила, що Єрмак не відповів, чи увійдуть США в якісь інші формати переговорів. На що Арестович відповів, що глава ОП дотримується вимог Копенгагенської конвенції, які не дозволяють озвучувати зміст офіційних переговорів до остаточного вирішення питання.

"Я думаю, що президент приїде - і буде низка інформаційних заяв. Ми привезли п'ять варіантів розв'язання різних проблем", - заявив Арестович.

Як повідомляв Главред, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної пресконференції Зеленського та Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.