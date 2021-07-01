Українці стрімко втрачають свої заощадження: на що витрачають гроші

Витрати українців у січні-березні цього року досягли майже 1,07 млрд грн. При цьому спостерігалося зменшення заощаджень-на 83,4 млрд грн.
У першому кварталі нинішнього року громадяни нашої країни найбільше грошей витратили на товари та послуги - 948,7 млрд грн, що на 15,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У той же час, громадяни скоротили свої заощадження - на більш ніж 83 млрд грн, пише УНН з посиланням на дані Держстату.
Витрати українців у січні-березні цього року досягли майже 1,07 млрд грн. При цьому спостерігалося зменшення заощаджень-на 83,4 млрд грн (проти -61,1 млрд грн в I кварталі 2020 року).
Витрати на придбання товарів і послуг склали 96,5% (проти 93% в I кварталі 2020 року) від усієї суми витрат і заощаджень, або 88,9% всіх витрат.
Приріст грошових вкладів та заощаджень у цінних паперах склав 3,4 млрд грн (тільки 15,1% від минулорічного показника за такий же період). Заощадження в іноземній валюті - 11,6 млрд грн, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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У той же час доходи в першому кварталі 2021 року досягли 983,6 млрд грн, що на 11,2% більше, ніж у відповідний період 2020 року. З них зарплата склала майже половину (48,4%) всіх доходів, або 475,7 млрд грн, прибуток і змішаний дохід - ще 15,4%, або 151,5 млрд грн. При цьому значною є і частка соцдопомог - 17,45%, або 171,6 млрд грн.
Наявний дохід у січні-березні цього року склав 748,1 млрд грн. Це на 8,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 18 010 грн.
При цьому темпи зростання реальних доходів українців впали практично до нуля. Так, реальні наявні доходи (із урахуванням цінового фактора) в першому кварталі 2021 року в порівнянні з відповідним періодом 2020 року зросли на 1%. Це значне скорочення проти четвертого кварталу 2020 року (5,8%).
Відзначимо, наявний дохід - це доходи населення за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів, тобто кошти, використовувані населенням на споживання і заощадження.
Зарплати в Україні:
- 8 вересня 2020 року Міністерство освіти запропонувало реформувати оплату праці педагогічних працівників з зниженням зарплат вчителям.
- 19 жовтня 2020 року стало відомо, що українських педагогів у 2021 році очікує підвищення зарплати у січні і в липні. Оплата їх праці з липня наступного року повинна зрости на 30%. Такі зміни були передбачені внесеннями до законопроекту Про державний бюджет України на наступний рік.