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Укрексімбанк видав 60 млн доларів кредиту бізнесменові з Горлівки, який платить податки "ДНР" - Схеми

8 жовтня 2021, 07:30

Глава правління банку Євген Мецгер спростував інформацію про те, що видавав кредити фірмам, які діють в "ДНР", але підтвердив факт видачі кредиту на 60 млн дол.

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Журналісти Схем оприлюднили розслідування щодо Укрексімбанку/ Фото Радіо Свобода

Державний Укрексімбанк в кінці квітня 2021 року видав 60 мільйонів доларів кредиту підприємцю, який є власником бізнесу на окупованій території в Донецькій області й платить податки в бюджет угруповання "ДНР". Кредитний договір знаходиться в розпорядженні журналістів редакції програми Схеми.

Кредит видали Сергію Брюховецькому для викупу торговельно-розважального центру SkyMall у столиці. В якості гарантії повернення грошей, банк погодився прийняти в заставу сам ТРЦ, хоча за цей об'єкт вже понад 10 років триває боротьба в декількох юрисдикціях. Справою зараз займається Держбюро розслідувань, тому на майновий комплекс ТРЦ неодноразово накладався арешт.

Зазначається, що Брюховецький родом з Горлівки Донецької області й володіє групою компаній. Зокрема, одна з них - Спец-Реммаш, в якій Брюховецький є співвласником - в грудні 2014 року була перереєстрована в Горлівці, згідно так званому "законодавству ДНР". Компанія займається ремонтом обладнання для місцевих шахт.

Як випливає з документів, які є в розпорядженні "Схем", суть кредиту, виданого Укрексімбанком, полягала в тому, щоби профінансувати покупку Брюховецьким проблемного ТРЦ в однієї зі сторін давнього корпоративного конфлікту - структур з орбіти бізнесмена Андрія Адамовського. У спілкуванні з журналістами сам Адамовський заявив, що відношення до SkyMall на даний момент не має, а хто є бенефіціаром ТРЦ, знає лише з преси.

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У розмові з журналістами голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер спростував, що видавав кредити фірмам, які діють в "ДНР". Однак він підтвердив факт видачі кредиту на 60 мільйонів доларів під заставу SkyMall.

При цьому розслідувачі сумніваються, чи можна вважати таку заставу надійною, а також чи зможе державний банк у разі необхідності продати ТРЦ і повернути назад видані кошти.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

4 жовтня під час інтерв'ю журналістам Радіо Свобода голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру не сподобалося питання, тому він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру і стерти частину інтерв'ю, яка вже була записана.

Журналісти залишилися без відеозапису, до того ж їх впродовж години утримували в кабінеті Мецгера.

Згодом журналісти змогли відновити відеозапис інтерв'ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень.

5 жовтня Укрексімбанк заявив, що насильства стосовно знімальної групи ніхто не здійснював, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися в правоохоронні органи за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше правоохоронці почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч.1 та ч. 3 ст. 171 КК України).

7 жовтня Мецгеру вручили підозру за двома частинами статті про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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