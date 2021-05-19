Укрпошта звинуватила Кабмін у зриві домовленостей: банки потрапили під удар

Конфлікт з Укрпоштою набирає обертів / flickr

В Україні набирає обертів боротьба за право виплачувати пенсії та інші види соцдопомоги українцям.

Після того, як літніх людей почали примусово переводити на безготівкову виплату пенсій, гендиректор Укрпошти (монополіста з адресної доставки пенсій і соцвиплат), заявив про відключення у відділеннях терміналів всіх банків, окрім власних.

За словами Смілянського, на зустрічі з прем'єр-міністром України 30 квітня було озвучено рішення, що перехід пенсіонерів на картки - це суто добровільна справа і ніхто не має права порушувати права пенсіонерів, особливо в 96% населених пунктах України, де немає банків.

"Одночасно прем'єр-міністр дав доручення нам, Міністерству соціальної політики та ПФУ відпрацювати зміни до постанови 277 і поводитися пристойно, а не розхитувати ситуацію і не травмувати здоров'я пенсіонерів. Прем'єр-міністр вже кілька разів підкреслював про досягнуті домовленості, за що я йому вдячний. Але, на жаль, не всі вміють тримати слово. Пенсійний фонд і управління соцзахисту (хоча фраза "соціальний захист" сприймається все більше як тролінг пенсіонерів) за схемою "хочеш субсидію - шуруй до банку" почали туди переводити навіть людей з інвалідністю. І кожен день ми отримуємо дзвінки та повідомлення від клієнтів, яким ПФ відмовляє в переході на обслуговування до Укрпошти", - повідомив Смілянський в Facebook.

Коли він звернув на це увагу, йому сказали, що це "ексцеси на місцях".

Смілянський розцінив такі дії як тиху гібридну війну з Укрпоштою І дав час до 17:00 19 травня це виправити, але змін немає. Тому він пішов на наступні кроки:

з 19 травня наказав вимкнути всі термінали сторонніх банків у відділеннях Укрпошти - там тепер стоятимуть тільки термінали підприємства;

розпорядився створити гарячу лінію (044) 354-52-73 та скриньку [email protected] для листів клієнтів, яких змушують відкривати банківські рахунки.

Після збору інформації по цих каналах організація має намір подати колективний позов проти "посадових осіб, які порушують Конституцію і Кримінальний кодекс України". Всі, кого змушують перейти на обслуговування до банку для отримання пенсій і субсидій, можуть звернутися за цим телефоном або e-mail, запевнив Смілянський.