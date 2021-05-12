Укрпошта потрапила до гучного скандалу через загибель бджіл

Укрпошта потрапила в скандал через загибель бджіл / Фото Facebook Укрпошті

Під час перевезення у вантажівці Укрпошти загинули 8 мільйонів бджіл, яких відправили із Закарпатської області, повідомив журналіст СТБ Віталій Глагола Facebook з посиланням на бджолярів.

Як запевняють ймовірні постраждалі, напередодні вони вислали матки, бджіл і розплід з Іршави до Виноградова. 11 травня бджіл комах знайшли мертвими в Ужгороді, куди вантаж прибув через кілька годин після відправки. Працівники Укрпошти нібито везли бджіл у вантажівці Hyundai без запасів кисню і відсіків для провітрювання.

За їхніми словами, вартість усіх загиблих бджіл на ринку становила близько 500 тисяч грн. Після події відправники звернулися до поліції і заявили про намір подати до суду через заподіяну шкоду.

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Сьогодні Укрпошта відреагувала на намір бджолярів із Закарпаття судитися через загибель 8 млн бджіл, яких компанія перевозила у звичайній вантажівці, йдеться в офіційній заяві на сайті Укрпошти.

"Нам дуже шкода, що так сталося, проте перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджоли були розміщені в дерев'яних ящиках із вентиляційними отворами, у вантажівці також є доступ до повітря. Ступінь відповідальності і питання компенсації будуть визначені після з'ясування всіх обставин", - йдеться в повідомленні.

Також компанія заявила про те, що припинить надавати послуги перевезення комах у 2022 році.

"Враховуючи раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями неможлива, наступного року компанія припинить надання цієї послуги", - додали в прес-службі.