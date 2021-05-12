Укрпошта потрапила до гучного скандалу через загибель бджіл

11 травня бджіл комах знайшли мертвими в Ужгороді, куди вантаж прибув через кілька годин після відправки.
Під час перевезення у вантажівці Укрпошти загинули 8 мільйонів бджіл, яких відправили із Закарпатської області, повідомив журналіст СТБ Віталій Глагола Facebook з посиланням на бджолярів.
Як запевняють ймовірні постраждалі, напередодні вони вислали матки, бджіл і розплід з Іршави до Виноградова. 11 травня бджіл комах знайшли мертвими в Ужгороді, куди вантаж прибув через кілька годин після відправки. Працівники Укрпошти нібито везли бджіл у вантажівці Hyundai без запасів кисню і відсіків для провітрювання.
За їхніми словами, вартість усіх загиблих бджіл на ринку становила близько 500 тисяч грн. Після події відправники звернулися до поліції і заявили про намір подати до суду через заподіяну шкоду.
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Сьогодні Укрпошта відреагувала на намір бджолярів із Закарпаття судитися через загибель 8 млн бджіл, яких компанія перевозила у звичайній вантажівці, йдеться в офіційній заяві на сайті Укрпошти.
"Нам дуже шкода, що так сталося, проте перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджоли були розміщені в дерев'яних ящиках із вентиляційними отворами, у вантажівці також є доступ до повітря. Ступінь відповідальності і питання компенсації будуть визначені після з'ясування всіх обставин", - йдеться в повідомленні.
Також компанія заявила про те, що припинить надавати послуги перевезення комах у 2022 році.
"Враховуючи раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями неможлива, наступного року компанія припинить надання цієї послуги", - додали в прес-службі.
- Раніше Главред писав про те, що через підвищення тарифів на доставку пенсій Укроштою, витрати Пенсійного фонду збільшилися на 275,6 млн грн на рік, повідомляють в Мінсоцполітики.
- За інформацією відомства, після 1 вересня, коли більшість пенсіонерів перейдуть на обслуговування в банки, а оператора доставки обиратимуть шляхом тендеру, додаткових витрат не очікується.