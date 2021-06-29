"Укрзалізниця - це хороша годівниця": кондуктори придумали новий вид пасажирів - "платний заєць"

Через кілька місяців рейковий автобус Сміла-Черкаси скасують через збитковість, вважає журналіст / Фото facebook.com/TyshchenkoBogdanM

На новому рейковому автобусі Укрзалізниці, який їздить за маршрутом Сміла – Черкаси, кондуктори відкрито пропонують пасажирам їхати за меншу суму, однак без квитка.

Журналіст Богдан Тищенко розповів у Facebook про свій досвід поїздки в рейковому автобусі. За його словами, кондуктор запропонував йому два варіанти проїзду - або за 20 гривень, але без квитка, або за 25 з квитком.

"Всі люди, яки сиділи поруч зі мною, спокійно платили в кишеню "кондукторам", які самі відкрито проявляли ініціативу", - написав журналіст.

Тищенко зазначив, що цей новий транспорт має лише один вагон. З селища, в якому зупиняється рейковий автобус, до Черкас можна доїхати за 15 хвилин. За ці ж гроші можна скористатися звичайною маршруткою, але їхати на годину довше. Журналіст вважає, що через кілька місяців цей рейковий автобус скасують через збитковість, адже прибуток йде в кишеню кондуктору.

На повідомлення Тищенка відреагувала Укрзалізниця. У компанії вибачилися за дану ситуацію і попросили надати детальну інформацію про поїздку.

Реклама

"Просимо вас надати більш детальну інформацію про вашу поїздку, а саме: номер поїзда і дату відправлення і ваш особистий номер телефону, щоби ми могли зареєструвати офіційне звернення", - йдеться в повідомленні.

Тим часом користувачі соцмережі погоджуються з автором публікації та додають, що подібних випадків в УЗ дуже багато.

"Саме така ситуація з приміськими електричками поблизу Києва. І за часів Порошенка, і за часів Зеленського. На жаль".

"Люди платять дешевше. Але квиток - це і страховка, про що вони не думають. Переконаний, що риба гниє з голови. Укрзалізниця - це хороша годівниця, але не для кондукторів".

"Не думаю, що провідник сам від себе це робить. Таке завжди кришується".

Як повідомляв Главред, під час руху поїзда Укрзалізниці №26 сполученням Рахів-Одеса в одному з плацкартних вагонів стався прорив труби, внаслідок чого салон виявився залитий водою. За словами пасажирів, труба у вагоні прогнила та лопнула при різкому поштовху.

Тим часом українська актриса театру і кіно Римма Зюбіна 2 червня обурилася через те, що їй потрібно було добиратися в Ужгород в свіжопофарбованому вагоні.