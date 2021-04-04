УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Укрзалізниця опублікувала список поїздів до червоних зон: названо дати

4 квітня 2021, 05:50

Укрзалізниця вже продає квитки на пасажирські спеціальні рейсові поїзди в регіони червоної зони.

Поїзд
Спецрейси до регіонів червоної зони ходитимуть з 3 по 5 квітня / УНІАН

Державне підприємство Укрзалізниця 3 квітня відкрило продаж квитків на поїзди до регіонів, які знаходяться в червоній зоні карантину, і де заборонені залізничні перевезення. Йдеться про потяги до Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Як повідомляє пресслужба УЗ, квитки продаються на поїзди, які курсуватимуть з 3 по 5 квітня. Обов'язковою умовою поїздки є дотримання маскового режиму. У вагонах проводиться дезінфекція до і після виконання рейсу.

Спецпоїзди до червоної зони 3 квітня 2021

  • поїзд №1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
  • 3/4 Ужгород – Запоріжжя
  • 5/6 Херсон – Ужгород
  • 7/8 Київ – Чернівці і назад
  • 13/14 Київ – Солотвино і назад
  • 15/16 Рахів – Харків
  • 17/18 Харків – Ужгород
  • 25/26 Одеса – Рахів
  • 29/30 Київ – Ужгород
  • 45/46 Лисичанськ – Ужгород
  • 81/82 Київ – Ужгород і назад
  • 107/108 Одеса – Ужгород і назад
  • 129/130 Кременчук – Івано-Франківськ
  • 149/150 Полтава – Ворохта,
  • 133/134 Миколаїв – Рахів і назад
  • 135/136 Чернівці – Одеса
  • 143/144 Ворохта – Київ
  • 243/244 Київ – Рахів
  • 357/358 Київ – Рахів і назад
  • 749/750 Київ – Івано-Франківськ і назад.

Спецпоїзди до червоної зони 4 квітня 2021

  • №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,
  • 3/4 Запоріжжя – Ужгород
  • 5/6 Ужгород – Херсон
  • 7/8 Чернівці – Київ
  • 13/14 Солотвино – Київ
  • 15/16 Харків – Рахів
  • 17/18 Ужгород – Харків
  • 25/26 Рахів – Одеса
  • 29/30 Ужгород – Київ
  • 45/46 Лисичанськ – Ужгород
  • 81/82 Ужгород – Київ
  • 107/108 Ужгород – Одеса
  • 117/118 Чернівці – Київ
  • 129/130 Івано-Франківськ – Кременчук,
  • 149/150 Ворохта – Полтава
  • 135/136 Одеса – Чернівці
  • 143/144 Київ – Ворохта
  • 243/244 Рахів – Київ
  • 357/358 Рахів – Київ
  • 749/750 Івано – Франківськ-Київ.

Спецпоїзди до червоної зони 5 квітня 2021

  • №1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ,
  • 3/4 Ужгород – Запоріжжя
  • 5/6 Херсон – Ужгород
  • 15/16 Рахів – Харків
  • 117/118 Київ – Чернівці
  • 133/134 Рахів – Миколаїв
  • 143/144 Ворохта – Київ.

Залізничне сполучення з червоною зоною

Укрзалізниця Чернівецька область Закарпатська область новини України новини Івано-Франківська червона зона
Зараз ви переглядаєте новину «Укрзалізниця опублікувала список поїздів до червоних зон: названо дати». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Роман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниціРоман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниці Названо найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограмНазвано найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограм Не такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити УкраїнуНе такий страшний чорт: чому Путін не здатний захопити Україну "Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального"Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального У Зеленського висунули РФ гучне звинувачення через перекриття АзоваУ Зеленського висунули РФ гучне звинувачення через перекриття Азова

Останні новини

11:57
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі
11:46
Тіна Кароль посвітила грудьми в одному халатику у зухвалому кліпі Красиво Відео
11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
Реклама
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
Реклама
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
Реклама
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти