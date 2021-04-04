Укрзалізниця опублікувала список поїздів до червоних зон: названо дати

Укрзалізниця вже продає квитки на пасажирські спеціальні рейсові поїзди в регіони червоної зони.
Державне підприємство Укрзалізниця 3 квітня відкрило продаж квитків на поїзди до регіонів, які знаходяться в червоній зоні карантину, і де заборонені залізничні перевезення. Йдеться про потяги до Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.
Як повідомляє пресслужба УЗ, квитки продаються на поїзди, які курсуватимуть з 3 по 5 квітня. Обов'язковою умовою поїздки є дотримання маскового режиму. У вагонах проводиться дезінфекція до і після виконання рейсу.
Спецпоїзди до червоної зони 3 квітня 2021
- поїзд №1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
- 3/4 Ужгород – Запоріжжя
- 5/6 Херсон – Ужгород
- 7/8 Київ – Чернівці і назад
- 13/14 Київ – Солотвино і назад
- 15/16 Рахів – Харків
- 17/18 Харків – Ужгород
- 25/26 Одеса – Рахів
- 29/30 Київ – Ужгород
- 45/46 Лисичанськ – Ужгород
- 81/82 Київ – Ужгород і назад
- 107/108 Одеса – Ужгород і назад
- 129/130 Кременчук – Івано-Франківськ
- 149/150 Полтава – Ворохта,
- 133/134 Миколаїв – Рахів і назад
- 135/136 Чернівці – Одеса
- 143/144 Ворохта – Київ
- 243/244 Київ – Рахів
- 357/358 Київ – Рахів і назад
- 749/750 Київ – Івано-Франківськ і назад.
Спецпоїзди до червоної зони 4 квітня 2021
- №1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,
- 3/4 Запоріжжя – Ужгород
- 5/6 Ужгород – Херсон
- 7/8 Чернівці – Київ
- 13/14 Солотвино – Київ
- 15/16 Харків – Рахів
- 17/18 Ужгород – Харків
- 25/26 Рахів – Одеса
- 29/30 Ужгород – Київ
- 45/46 Лисичанськ – Ужгород
- 81/82 Ужгород – Київ
- 107/108 Ужгород – Одеса
- 117/118 Чернівці – Київ
- 129/130 Івано-Франківськ – Кременчук,
- 149/150 Ворохта – Полтава
- 135/136 Одеса – Чернівці
- 143/144 Київ – Ворохта
- 243/244 Рахів – Київ
- 357/358 Рахів – Київ
- 749/750 Івано – Франківськ-Київ.
Спецпоїзди до червоної зони 5 квітня 2021
- №1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ,
- 3/4 Ужгород – Запоріжжя
- 5/6 Херсон – Ужгород
- 15/16 Рахів – Харків
- 117/118 Київ – Чернівці
- 133/134 Рахів – Миколаїв
- 143/144 Ворохта – Київ.
Залізничне сполучення з червоною зоною
- В УЗ 23 березня повідомляли, що незважаючи на потрапляння Києва, Київської, Одеської та Сумської областей до червоної зони карантинних обмежень, пасажирам не буде заборонено здійснювати висадку і посадку в цих містах. Однак залізничний рух обмежено з Івано-Франківською, Житомирською, Чернівецькою та Закарпатською областями. До цих регіонів повинні бути запущені спеціальні поїзди.
- 27 березня в Укрзалізниці заявили, що заборона на залізничне сполучення з Івано-Франківською, Закарпатською та Чернівецькою областями триватиме до 6 квітня.
Автор: Андрій Ганжа