Укрзалізниця опублікувала список поїздів до червоних зон: названо дати

Спецрейси до регіонів червоної зони ходитимуть з 3 по 5 квітня / УНІАН

Державне підприємство Укрзалізниця 3 квітня відкрило продаж квитків на поїзди до регіонів, які знаходяться в червоній зоні карантину, і де заборонені залізничні перевезення. Йдеться про потяги до Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Як повідомляє пресслужба УЗ, квитки продаються на поїзди, які курсуватимуть з 3 по 5 квітня. Обов'язковою умовою поїздки є дотримання маскового режиму. У вагонах проводиться дезінфекція до і після виконання рейсу.

Спецпоїзди до червоної зони 3 квітня 2021

поїзд №1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ

3/4 Ужгород – Запоріжжя

5/6 Херсон – Ужгород

7/8 Київ – Чернівці і назад

13/14 Київ – Солотвино і назад

15/16 Рахів – Харків

17/18 Харків – Ужгород

25/26 Одеса – Рахів

29/30 Київ – Ужгород

45/46 Лисичанськ – Ужгород

81/82 Київ – Ужгород і назад

107/108 Одеса – Ужгород і назад

129/130 Кременчук – Івано-Франківськ

149/150 Полтава – Ворохта,

133/134 Миколаїв – Рахів і назад

135/136 Чернівці – Одеса

143/144 Ворохта – Київ

243/244 Київ – Рахів

357/358 Київ – Рахів і назад

749/750 Київ – Івано-Франківськ і назад.

Спецпоїзди до червоної зони 4 квітня 2021

№1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка,

3/4 Запоріжжя – Ужгород

5/6 Ужгород – Херсон

7/8 Чернівці – Київ

13/14 Солотвино – Київ

15/16 Харків – Рахів

17/18 Ужгород – Харків

25/26 Рахів – Одеса

29/30 Ужгород – Київ

45/46 Лисичанськ – Ужгород

81/82 Ужгород – Київ

107/108 Ужгород – Одеса

117/118 Чернівці – Київ

129/130 Івано-Франківськ – Кременчук,

149/150 Ворохта – Полтава

135/136 Одеса – Чернівці

143/144 Київ – Ворохта

243/244 Рахів – Київ

357/358 Рахів – Київ

749/750 Івано – Франківськ-Київ.

Спецпоїзди до червоної зони 5 квітня 2021

№1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ,

3/4 Ужгород – Запоріжжя

5/6 Херсон – Ужгород

15/16 Рахів – Харків

117/118 Київ – Чернівці

133/134 Рахів – Миколаїв

143/144 Ворохта – Київ.

Залізничне сполучення з червоною зоною