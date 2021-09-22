Укрзалізниця залишилася без Сергія Лещенка та голови наглядової ради

Сергій Лещенко / УНІАН

Кабінет Міністрів України не продовжив контракти з головою наглядової ради Укрзалізниці Шевки Аджунером і членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим.

Як повідомляється на сайті Укрзалізниці, згідно з документом, 21 вересня припинені повноваження голови наглядової ради Аджунера, а також членів Наглядової ради Матьє, Лещенка та Журавльова.

"Рішення про припинення їх повноважень прийняв Кабмін на підставі свого розпорядження в червні 2021 року, згідно з яким повноваження перерахованих членів Наглядової ради продовжили на термін не більше трьох місяців з дня набрання чинності розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Аджунер виконував обов'язки голови наглядової ради з червня 2018 року.

Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року, Матьє - з червня 2018 року. Журавльов - з грудня 2019 року.

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Замість Аджунера, Лещенка, Матьє і Журавльова, повноваження яких припинені, Кабмін поки нікого не призначив.

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Як раніше писали, компанія Укрзалізниця потрапила в новий скандал. Цього разу в поїзді сполученням Одеса-Маріуполь випало вікно.

Як повідомляв Главред, раніше Укрзалізниця потрапила в скандал через потоп прямо у вагоні. Під час руху поїзда Укрзалізниці №26 сполученням Рахів – Одеса в одному з плацкартних вагонів стався прорив труби, в результаті чого салон виявився залитий водою.