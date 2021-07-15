Укрзалізниця запустить потяг у зону відчуження ЧАЕС: чому це важливо

Укрзалізниця побудувала шлях у зону Відчуження / УНІАН

Укрзалізниця завершила реконструкцію колії, яка з'єднує основну частину залізничної мережі із зоною відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

Зокрема компанія завершила відновлення колії між станціями "Вільча" та Янів" Іванківського району Київської області. Зараз там ведуться підготовчі роботи до запуску першого тестового поїзда, повідомляє пресслужба установи.

Чому це важливо

3 лютого 2021 року Кабінет Міністрів України розпорядженням № 91-р передав залізничну колію "Вільча - Янів" (зона відчуження, Іванківський район Київської області) на баланс НАЕК "Енергоатом". В.В. О. президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив, що протягом трьох років будівництво цього під'їзного шляху було перешкодою для запуску в експлуатацію першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

І вже найближчим часом туди доставлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської. Воно буде зберігатися там протягом наступних ста років.

Ж / д в Чорнобильську зону до і після реконструкції / Енергоатом

За словами керівника компанії, всі роботи були виконані в рекордні терміни – за один місяць.

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"Завдяки зусиллям залізничників вже найближчим часом розпочне роботу перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива", – повідомив в.о. голови правління АТ" Укрзалізниця" Іван Юрик.

Зокрема, в ході реконструкції ділянки було замінено залізничне полотно відповідно до проєкту та реконструйовано колії в обсязі 24,56 км, середнім ремонтом оновлено 4,3 км. При виконанні робіт було залучено 95 залізничників філії "Центр з будівництва та ремонту колії" АТ "Укрзалізниця" та необхідна колійна техніка.

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