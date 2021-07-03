Укрзалізниця знову потрапила у скандал: нардеп поскаржився на брудну та діряву білизну в люкс-вагоні

"Слуга народу" Олександр Качура заявив про плани зайнятися підрядником, який отримує бюджетні гроші.
Народний депутат від Партії Слуга народу Олександр Качура поскаржився, що в люкс-вагоні потяга Укрзалізниці йому видали комплект дірявої білизни.
Нардеп заявив, що щойно він повернеться у столицю, відразу ж займеться підрядником, який отримує бюджетні гроші.
"Виявив сьогодні дірку в УЗ. І це "люкс". Натомість у них премії в Наглядовій раді по 500 тисяч. Розпакування другого комплекту виявилося невдалим. Простирадло брудне, як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання. Провідник складає акт", - написав Качура у своєму Telegram-каналі.
Колега по партії Юлія Гришина підтримала депутата, написавши про те, що знаходила в УЗ ще більші дірки.
"Вже латаємо", - додала вона.
До слова, питання про зарплати членів Наглядової ради Укразалізниці порушується не вперше. Екснардеп Сергій Лещенко до наглядової ради Укрзалізниці ввійшов наприкінці 2019 року. Пізніше стало відомо, що він у держкомпанії отримує величезну зарплату - 588 тисяч гривень.
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Як повідомляв Главред, раніше Укрзалізниця потрапила у скандал через потоп прямо у вагоні. Під час руху поїзда Укрзалізниці №26 сполученням Рахів – Одеса в одному з плацкартних вагонів стався прорив труби, внаслідок чого салон виявився залитий водою.