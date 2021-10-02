Укрзалізниця потрапила до гучного скандалу з "пасажирами-безхатченками"

Укрзалізниця потрапила в новий скандал / Facebook / Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця потрапила до нового гучного скандалу - у компанії продали квитки на поїзд у вагони, яких не було. Ситуація шокувала не тільки пасажирів, які виявилися "безхатченками" з квитками, а й провідників поїзда, вимушених шукати для них місця.

"Замість того, щоб сісти на свої придбані місця, ми майже до півночі сиділи з валізами в ногах разом з тими, у кого були квитки в іншому вагоні. Далі нас влаштували спати на якісь рандомні чужі місця. Сказали, що все ок, нікого не буде, тому що начебто продаж квитків на цей поїзд зупинили і це не розкуплені квитки. Ну Ок. ми лягли, але відчуття, що ніч буде довгою, нас не залишало", – розповів потерпілий від менеджменту УЗ журналіст і ведучий Дмитро Пальчиков в Facebook.

"О пів на другу прийшли люди і сказали, що це їхні місця. І це реально були їхні місця", - додав він.

Пальчиков пояснив, що після того, як пасажири висловили свою "незгоду з ситуацією", головна по потягу "прилаштувала" їх остаточно. Однак журналіст так і не зміг зрозуміти, як могла скластися така ситуація і "як це взагалі реально?".

"УЗ має мою пошту, тому що туди приходять квитки. Чому мені не передати апдейти? Хоч щось?"- зауважив пальчиків.

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У компанії начебто причиною такої ситуації назвали обвал грунту, проте він трапився ще 23 вересня, тоді як поїздка відбулася 2 жовтня.

"За більш ніж тиждень можна було щось придумати краще, ніж продати квитки і не дати чотири вагони", – підкреслив журналіст.

Раніше Главред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі - майже вісім годин, вартість квитка - 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.