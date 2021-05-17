Укрзалізниця потрапила в новий скандал через потоп прямо у вагоні

У вагоні Укрзалізниці сталася серйозна поломка / УНІАН

Під час руху потягу Укрзалізниці №26 сполученням Рахів – Одеса в одному з плацкартних вагонів стався прорив труби, в результаті чого салон виявився залитий водою.

Як розповів в Facebook один з пасажирів поїзда Андрій Мрига пасажирам було запропоновано переміститися в інший вагон.

Він уточнив, що при різкому поштовху у вагоні лопнула труба, яка виявилася прогнилою.

"Сморід не виносимий. Але винним зроблять чергово по вагону як завжди, бо це його вагон. Про те чи не втечете ви Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia від відповідальності? Чи може купите обіцяні нові вагони" ,- обурюється пасажир.

/ Facebook.com/amryha

При цьому він уточнив, що на проміжній станції в Івано-Франківську вагон провітрили і висушили.

/ Facebook.com/amryha

"... вашу мать! Поїзд 026 "Рахів-Одеса", Ви вимагаєте колосальні кошти за пасажирські перевезення, а самі не можете замінити трубу, якій 30 років ?! Ви серйозно?!" ,- додав обурений пасажир.

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Скандал в Укрзалізниці