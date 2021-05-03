Укрзалізниця запускає електрички нового типу

Найближчим часом будуть закінчені роботи з ремонту десяти вагонів, після чого вони будуть прийняті в експлуатацію.
Укразалізниця повідомляє про завершення капітального ремонту електропоїзда зі спеціальними тримачами для велосипедів, пише пресслужба компанії.
Укрзалізниця сконцентрована на поліпшенні якості приміського руху і підтримує екологічний транспорт. Саме тому ми схвалили рішення зробити приміський транспорт зручнішим для велосипедистів. Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів", - цитує пресслужба слова в.о. голови правління Івана Юрика.
В Укрзалізниці розповіли, що найближчим часом будуть завершені роботи з ремонту десяти вагонів, після чого вони будуть прийняті в експлуатацію. При плануванні ремонтних роботи було схвалене рішення обладнати вагони спеціальними власниками для велосипедів.
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Відзначається, що даний поїзд буде переданий регіональній філії Південно-Західна залізниця.
Залізничне сполучення з червоною зоною
- В УЗ 23 березня повідомляли, що незважаючи на потрапляння Києва, Київської, Одеської та Сумської областей до Червоної зони карантинних обмежень, пасажирам не буде заборонено здійснювати висадку і посадку в цих містах. Однак залізничний рух обмежено з Івано-Франківською, Житомирською, Чернівецькою та Закарпатською областями. У Дані регіони повинні бути запущені спеціальні поїзди.
- 27 березня в Укрзалізниці заявили, що заборона на залізничне сполучення з Івано-Франківською, Закарпатською та Чернівецькою областями триватиме до 6 квітня.