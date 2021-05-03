Укрзалізниця запускає електрички нового типу

Укрзалізниця запускає нові поїзди / УНІАН

Укразалізниця повідомляє про завершення капітального ремонту електропоїзда зі спеціальними тримачами для велосипедів, пише пресслужба компанії.

Укрзалізниця сконцентрована на поліпшенні якості приміського руху і підтримує екологічний транспорт. Саме тому ми схвалили рішення зробити приміський транспорт зручнішим для велосипедистів. Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів", - цитує пресслужба слова в.о. голови правління Івана Юрика.

В Укрзалізниці розповіли, що найближчим часом будуть завершені роботи з ремонту десяти вагонів, після чого вони будуть прийняті в експлуатацію. При плануванні ремонтних роботи було схвалене рішення обладнати вагони спеціальними власниками для велосипедів.

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Відзначається, що даний поїзд буде переданий регіональній філії Південно-Західна залізниця.

Залізничне сполучення з червоною зоною