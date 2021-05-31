Помер Еван Григор: Філімонов назвав ймовірну причину смерті онука

Олег Філімонов та Еван Григор

Стала відома ймовірна причина смерті 15-річного Евана Григора - онука народного артиста, депутат Одеської міської ради Олега Філімонова.

Як повідомив Сьогодні екс-кандидат в мери Одеси, хлопець ніколи не скаржився на здоров'я, а смерть була миттєвою.

Філімонов каже, що можливо, його можливо його онука Евана Григора вбив тромб, що відірвався.

"Зараз йде розтин. Ми припускаємо, що відірвався тромб. Смерть настала миттєво. У онука ніколи не було скарг на здоров'я, це був здоровий 15-річний хлопчик, навчався в мореплавці, часто грав у баскетбол, тому що був високим", - сказав артист.

Смерть онука Філімонова: що кажуть у поліції

Водночас у поліції Одеси повідомили про те, що правоохоронці почали розслідування раптової смерті онука Філімонова.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України - Умисне вбивство - з позначкою "природна смерть".

Тіло відправили на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті.

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Смерть Евана Григора: