Помер Еван Григор: Філімонов назвав ймовірну причину смерті онука

Смерть Евана Григора настала миттєво, розповів Олег Філімонов.
Стала відома ймовірна причина смерті 15-річного Евана Григора - онука народного артиста, депутат Одеської міської ради Олега Філімонова.
Як повідомив Сьогодні екс-кандидат в мери Одеси, хлопець ніколи не скаржився на здоров'я, а смерть була миттєвою.
Філімонов каже, що можливо, його можливо його онука Евана Григора вбив тромб, що відірвався.
"Зараз йде розтин. Ми припускаємо, що відірвався тромб. Смерть настала миттєво. У онука ніколи не було скарг на здоров'я, це був здоровий 15-річний хлопчик, навчався в мореплавці, часто грав у баскетбол, тому що був високим", - сказав артист.
Смерть онука Філімонова: що кажуть у поліції
Водночас у поліції Одеси повідомили про те, що правоохоронці почали розслідування раптової смерті онука Філімонова.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України - Умисне вбивство - з позначкою "природна смерть".
Тіло відправили на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті.
читайте такожСмерть онука Філімонова в Одесі: з'явилося відео з місця трагедії
Смерть Евана Григора:
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю, 30 травня, у Одеського гумориста Олега Філімонова, який балотувався в мери Одеси від Партії Слуга народу, помер онук Еван Григор.
- Трагедія сталася на спортивному майданчику 84 школи Одеси.
- Під час гри в баскетбол хлопчикові нібито стало погано і він втратив свідомість. Прибулим на місце лікарям не вдалося його врятувати.