Помер відомий український художник Олександр Ройтбурд

Художнику було 59 років / УНІАН

У неділю, 8 серпня, на 60-му році життя помер відомий український художник і керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Сумну новину, яку першим оприлюднив, а потім видалив у своєму Facebook співробітник музею Кирило Ліпатов, підтвердили близькі друзі художника. Причиною смерті стало онкологічне захворювання, передають українські ЗМІ.

У своєму останньому інтерв'ю виданню "Бабель"від 6 серпня легендарний живописець розповідав, що він погано спить і ходить. На фото було помітно, що він сильно схуд і змінився зовні. Художник погодився лише на два знімки.

Олександр Ройтбурд – біографія

Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році. У 1983 році закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.

У 1993 році виступив співзасновником асоціації "Нове мистецтво" (Одеса).

З 1993 року працював у ній артдиректором, з 1999 по 2001 рік – президентом. Працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Жив і працював у Києві та Одесі.

У грудні 2017-го переміг у конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею, який очолив навесні наступного року.

Попри опір чиновників, з успіхом обіймав цю посаду до останнього часу. Під час протистояння художника з міською владою, на підтримку Ройтбурда в Одесі збиралися тисячні мітинги.

Роботи артиста в різний час набували PinchukArtCentre (Київ), галерея МоМА (Нью-Йорк, США), художній музей університету Дюка (Дюрем, США), модерну Галеріа (Любляна, Словенія).

Олександр Ройтбуд виступав проти політики української влади спрямованої на підтримку української мови та подолання наслідків русифікації: "сьогодні влада думає, що через мовну українізацію, через посилення праворадикальної ідеології, через культ Бандери вона консолідує націю. Я вважаю, це одна з найбільших її помилок, це, навпаки, розколе націю".

Раніше цього року від коронавірусу помер інший відомий художник Сергій Лозовський. Він зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняного живопису як представник Південної, Одеської школи, а як педагог виховав безліч молодих художників.

Крім того, Лозовський близько 35 років викладав на художньо-графічному факультеті Південноукраїнського національного педінституту імені Ушинського. Його роботи зберігаються в приватних колекціях, в різних музеях України.