Помер відомий український Кобзар Тарас Силенко: головні факти з біографії

Помер Тарас Силенко / УНІАН

Відомий український кобзар, заслужений артист України Тарас Силенко помер на 49-му році життя.

Силенко не просто виступав з кобзою, а намагався відповідати званню кобзар по життю – поведінкою, зовнішнім виглядом, світосприйняттям та пересуванням, поділився екснардеп та голова мистецького об'єднання Остання барикада Олександр Доній на свої сторінці у Facebook.

За словами колишнього нардепа, кобзар був нетиповим діячем мистецтв – він не чекав, коли його запросять на якийсь захід, а дзвонив сам та говорив, що хотів би зіграти.

"І, звісно, співав... Співав натхненно і подовгу…", – додав Доній.

Помер Силенко у вівторок, 22 червня, в Києві, пише Вікіпедія.

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Хто такий Тарас Силенко – головні факти з біографії

Тарас Силенко народився 29 грудня 1972 року в столиці. З 1989 до 1992 року навчався в студії при державній Київській капелі бандуристів на підготовці акторських кадрів.

У 1996-му завершив навчання в Київському інституті культури. Під час навчання давав концерти та працював у Київському театрі Берегиня та у Стрітівській вищій педагогічній школі кобзарського мистецтва

У 1993 році став лауреатом першої вокальної та спеціальної премії на Міжнародному конкурсі культур Придунайського регіону в румунському місті Джурджу.

Виступав майже у всіх українських областях, давав концерти за кордоном – у Латвії, Литві, Румунії, Франції, Німеччині, Австрії, Словаччині, Чехії, Польщі та в Росії.

У 2008 році отримав звання заслужений артист України. Був членом Всеукраїнської спілки кобзарів.