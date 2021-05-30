Помер відомий український письменник Михайло Слабошпицький

Помер Михайло Слабошпицький / соцмережі

У ніч на 30 травня помер геніальний український письменник, літературознавець і публіцист Михайло Федотович Слабошпицький. Про смерть генія повідомила його дружина Світлана Короненко в Facebook.

Твори Михайла Федотовича входять до шкільної програми ще з молодшої школи, а спадщина - безцінна. За словами дружини письменника, його не стало в ночі 30 травня. Йому було 74 роки.

"Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу", - написала Світлана Короненко.

Про причини смерті поки не повідомляється.

Зазначимо, що Михайло Слабошпицький спеціалізувався на документальній, публіцистичній, біографічній прозі та творах для дітей. Він був членом Національної Спілки письменників України.

Крім цього, Михайло Слабошпицький - лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (2005) за роман-біографію Поет з пекла. В останні роки життя Михайло Слабошпицький був також нагороджений літературною премією імені Євгена Плужника за книги Протирання дзеркала (2017) і Тіні в дзеркалі (2018).

У Михайла Слабошпицького двоє дітей: син Мирослав — український режисер, який зняв повнометражні фільми. Дочка Мирослава - відома журналістка.

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