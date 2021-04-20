Помер чоловік, який в поїзді побив та намагався зґвалтувати жінку

Рудзько Віталій помер / Нацполіція

Чоловік, який влітку минулого року жорстоко побив та намагався зґвалтувати жінку у поїзді "Київ-Маріуполь", помер у лікарні, куди його госпіталізували зі слідчого ізолятора.

"Попередньо, смерть природна, внаслідок хвороби, тілесних ушкоджень у нього не було. Подальша доля кримінального провадження у зв'язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року", - розповіла речник київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП.

Вона уточнила, що 10 квітня чоловік був госпіталізований із СІЗО до лікарні у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. 13 квітня він помер.

Відзначимо, про смерть зловмисника першою повідомила в мережі потерпіла Анастасія Лугова.

"Друзі, дещо важливе хочу повідомити! Суд перенесли у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13 квітня. Не буду надто емоційною, але хочу сказати, що страх, в якому я жила весь цей час; переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене, як далі жити... Так ось - цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи. Мене це не зупинить! Ми будемо відстоювати в суді свої права, тому що за те, що сталося, повинен нести відповідальність не тільки він", - розповіла Лугова на своїй сторінці в Intsagram.

За словами Лугової, вона хоче створити прецедент, який щось дійсно зрушить в системі безпеки пасажирів.

Спроба зґвалтування у поїзді УЗ - про що йшлося раніше: