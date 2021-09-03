Помер на порозі у сусідів: на Франківщині жорстоко засудили матір, яка викинула дитину

Новонароджений помер від переохолодження / Pixabay

В Івано-Франківській області в місті Калуша суд виніс вирок жінці, яка народила немовля і залишила його у дворі сусідів.

Як повідомляє видання Kurs, малюк не дочекався допомоги і помер від переохолодження.

"Калуський районний суд визнав винною матір трьох дітей, яка після народження четвертої дитини вдома, залишила немовля під будинком сусідів. Хлопчик помер від переохолодження", - йдеться в повідомленні.

Подія сталася наприкінці березня цього року. Жінка народила дитину вдома, загорнула малюка з самого ранку в простирадло і віднесла його на територію сусіднього господарства. Тільки через кілька годин сусідка виявила новонародженого, але той вже помер від холоду.

Жінка свою провину в суді визнала. За її словами, спочатку вона не знала про вагітність, а коли дізналася, боялася зізнаватися свекрухи і чоловікові, тому що вони вже виховували трьох дітей.

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Тому вона вирішила підкинути дитину сусідам, а ті б вже віддали дитину в потрібну інстанцію. Жінка сказала, що не думала, що немовля помре, вона просила строго не карати і не позбавляти його волі, так як у неї на утриманні є ще троє дітей, двоє з яких неповнолітні.

Дослідивши матеріали справи, суд визнав жінку винною за ч.3 ст. 135 КК (залишення в небезпеці) і призначив 3 роки позбавлення волі. Втім, згідно зі ст.75 КК України жінку звільнили від основного покарання і встановили 2 роки випробувального терміну.

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Як повідомляв Главред, на Харківщині ділки також продавали іноземцям немовлят і робили все це під виглядом програми сурогатного материнства. Служба безпеки викрила незаконну схему.

До складу організованої групи входили жителі Київської та Харківської областей. Зокрема - керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини. "Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовнику в 60 тисяч доларів.

А у поїзді Київ-Ужгород, в ніч на 25 липня народилася дитина. Жінку вже разом з новонародженим хлопчиком зняли з поїзда в Тернопіль і відправили в лікарню. Про резонансну подію розповіли тернополяни, які їхали на цьому поїзді.

Пологи відбулися приблизно о першій годині ночі на 25 липня. Провідник заздалегідь повідомив диспетчерам про те, що у вагоні поїзда їде вагітна жінка, яка неважливо себе почуває. На вокзал була викликана машина швидкої допомоги.