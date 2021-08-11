Людина, яка добула для України Антарктиду: помер останній онук Івана Франка

Роланд Франко помер 11 серпня 2021 року / facebook.com/frankofund

У середу, 11 серпня, на 90-му році життя помер Роланд Франко - останній онук видатного українського поета, прозаїка та драматурга Івана Франка.

Про смерть Роланда Франко повідомив Міжнародний фонд Івана Франка на своїй сторінці у Facebook.

"Із сумом повідомляємо, що 11 серпня, на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка - Роланда Франка", - йдеться у повідомленні.

Колектив Фонду глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Фонду.

"Світла пам'ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, дружити і спілкуватися. Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство Небесне. Вічний спокій його душі. Вічна пам'ять", - зазначили у Фонді.

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Роланд Франко - український вчений-інженер, дипломат, громадський діяч. Кандидат технічних наук. У 1993-1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з науки в Посольстві України у Великій Британії.

Завдяки клопотанню Роланда Франка в 1996 році Україна безкоштовно отримала від Британії науково-дослідну станцію "Фарадей" (нині станція "Академік Вернадський") в Антарктиці. Перша українська експедиція, яка прибула на станцію, назвала Роланда Франка "хрещеним батьком української антарктичної станції".

Як повідомляв Главред, 8 серпня на 60-му році життя помер Олександр Ройтбурд - відомий український художник і керівник Одеського художнього музею.