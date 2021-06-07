Помер шестикласник у Дніпрі, який загорівся під час знімання відео для соцмереж / gomel.today

Трагедія сталася у Дніпрі – там 7 червня в лікарні помер 12-річний хлопчик, який випадково себе підпалив. За його життя медики боролися майже 2 тижні.

Про смерть дитини повідомляє видання Факти з посиланням на слова директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні Олексія Власова. Він потрапив до реанімації з важкими опіками 22 травня – майже 40%.

За попередньою інформацією, 12-річний хлопчик зі своїм товаришем виявили пакет з пляшкою, в якій була невідома легкозаймиста речовина.

Заради цікавості та відео в соціальній мережі діти його підпалили і вилили на лавку, в цей час пляшка відскочила на потерпілого і дитина загорілася. Хлопчик продовжував горіти до тих пір, поки його друг не привів допомогу. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Згодом медики з'ясували, що шестикласник отримав майже 40% опіків тіла — на шкірі тулуба, спини та рук. Також був виявлений опік дихальних шляхів.

Хлопчина до сьогоднішнього дня перебував у важкому стані в медикаментозному сні на апараті ШВЛ.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, над якою встановлено опіку). Триває слідство. Поліцейські встановлюють всі деталі.

читайте такожУ Кривому Розі померла вагітна жінка: її підпалив 17-річний співмешканець, двоє дітей залишилися без мамиРаніше повідомлялося, у Дніпрі 12-річний хлопчик облився легкозаймистою рідиною і підпалив себе, щоб зняти відео для соціальних мереж.

Відзначається, що школяр разом з другом відпочивав у парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому рідину. Підліток вирішив облитися нею і підпалити себе.