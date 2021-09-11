Помер український художник і архітектор Флоріан Юр'єв – творець герба Києва

Інший його твір – так звана "летюча тарілка" на станції метро "Либідська".
Сьогодні, 11 вересня 2021 року, на 93-му році життя помер український художник і архітектор Флоріан Юр'єв. Як архітектор він створив герб Києва, який затвердили в 1969 році. Інший його твір – так звана "летюча тарілка" на станції метро "Либідська".
У громадській організації "Музей сучасного мистецтва" зазначили, що архітектор помер у колі близьких друзів. Режисер і публіцист Олексій Радинський розповів у коментарі "Суспільному", що Юрʼєв тривалий час важко хворів.
"Це велика втрата для нас усіх, адже Флоріан Юр'єв був винятковим багатогранним митцем, новатором, чия робота, зокрема, додала на карту Києва одні з найцікавіших прикладів архітектури модернізму, які нині є пам’ятками", – ідеться в повідомленні.
У музеї нагадали, що в січні 2019 року організовували персональну виставку Юр’єва "Modus, Coloris, Sintez". Тоді глядачі вперше могли ознайомитися із самобутніми мистецькими концепціями, архітектурними проєктами та музичними інструментами.
У колекції Національного художнього музею України зберігається 8 робіт митця, а також портрет і фігура Флоріана Юр’єва, виконані його близьким другом Борисом Довганем.
Що слід знати про художника:
- Флоріан Юр’єв народився в Сибіру в 1929 році. Окрім образотворчого мистецтва та архітектури, був відомий, зокрема, як мистецтвознавець, громадський діяч, композитор, майстер-художник скрипкових музичних інструментів.
- По собі Юр’єв залишив скрипки, метод колірної фонетичної транскрипції, щоб кольором записувати музичні твори, робити кольорові партитури, теорію кольоромузики і картини, які цю теорію ілюструють.
- Як архітектор він створив герб Києва, який затвердили в 1969 році. Інший його твір – так звана "летюча тарілка" на станції метро "Либідська" – будівля Українського інституту науково-технічної та економічної інформації Міністерства освіти і науки.
Нагадаємо, раніше цього року помер відомий український художник Олександр Ройтбурд. Легендарному живописцю і директору Одеського художнього музею було всього 59 років.
Також повідомлялося, що від коронавірусу помер інший відомий художник Сергій Лозовський. Він зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняного живопису як представник Південної, Одеської школи, а як педагог виховав безліч молодих художників.