Помер український художник і архітектор Флоріан Юр'єв – творець герба Києва

Художнику було 92 роки / Національний художній музей України

Сьогодні, 11 вересня 2021 року, на 93-му році життя помер український художник і архітектор Флоріан Юр'єв. Як архітектор він створив герб Києва, який затвердили в 1969 році. Інший його твір – так звана "летюча тарілка" на станції метро "Либідська".

У громадській організації "Музей сучасного мистецтва" зазначили, що архітектор помер у колі близьких друзів. Режисер і публіцист Олексій Радинський розповів у коментарі "Суспільному", що Юрʼєв тривалий час важко хворів.

"Це велика втрата для нас усіх, адже Флоріан Юр'єв був винятковим багатогранним митцем, новатором, чия робота, зокрема, додала на карту Києва одні з найцікавіших прикладів архітектури модернізму, які нині є пам’ятками", – ідеться в повідомленні.

У музеї нагадали, що в січні 2019 року організовували персональну виставку Юр’єва "Modus, Coloris, Sintez". Тоді глядачі вперше могли ознайомитися із самобутніми мистецькими концепціями, архітектурними проєктами та музичними інструментами.

У колекції Національного художнього музею України зберігається 8 робіт митця, а також портрет і фігура Флоріана Юр’єва, виконані його близьким другом Борисом Довганем.

Радянський герб Києва / Фото : wikipedia.org

Що слід знати про художника:

Флоріан Юр’єв народився в Сибіру в 1929 році. Окрім образотворчого мистецтва та архітектури, був відомий, зокрема, як мистецтвознавець, громадський діяч, композитор, майстер-художник скрипкових музичних інструментів.

По собі Юр’єв залишив скрипки, метод колірної фонетичної транскрипції, щоб кольором записувати музичні твори, робити кольорові партитури, теорію кольоромузики і картини, які цю теорію ілюструють.

Як архітектор він створив герб Києва, який затвердили в 1969 році. Інший його твір – так звана "летюча тарілка" на станції метро "Либідська" – будівля Українського інституту науково-технічної та економічної інформації Міністерства освіти і науки.

Юр'єв створив "літаючу тарілку" на станції метро " Либідська / фото УНІАН

Нагадаємо, раніше цього року помер відомий український художник Олександр Ройтбурд. Легендарному живописцю і директору Одеського художнього музею було всього 59 років.

Також повідомлялося, що від коронавірусу помер інший відомий художник Сергій Лозовський. Він зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняного живопису як представник Південної, Одеської школи, а як педагог виховав безліч молодих художників.