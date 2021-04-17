Помер український письменник і політик Володимир Яворівський

Володимир Яворівський помер / Главред

У суботу, 17 квітня, стало відомо про смерть українського письменника, політичного та громадського діяча Володимира Яворівського.

Про смерть Яворівського повідомив письменник Василь Шкляр на сторінці у Facebook. Йому ж про трагедію повідомила дочка покійного Леся.

"Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який в часи становлення нашої незалежності своїм словом запалював серця мільйонів", - написав Шкляр.

Довідка. Володимир Яворівський народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка (нині Крижопільський район, Вінницька область, Україна) в родині колгоспників, передає Вікіпедія.

У 1964 році закінчив Одеський держуніверситет імені І.Мечникова, працював у ЗМІ. Член Спілки письменників України з 1971 року. У 2001-2011 рр. - голова Національної Спілки письменників України.

Яворівський - один з головних засновників Народного Руху України, у 1989 році очолював його оргкомітет з проведення установчого з'їзду. У 1989-1991 роках - народний депутат СРСР від Києва, член Міжрегіональної депутатської групи Сахарова.

У 1992-1999 рр. Яворівський очолював Демократичну партію України, яка виступала за незалежність України від СРСР та проведення демократичних реформ.

Народний депутат України I, II та IV-VII скликань. Був членом депутатської фракції Блок Юлії Тимошенко, головою Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

У 1996-1999 рр. - голова комітету Національної премії України ім. Т. Шевченка.