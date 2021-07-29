Помер у свій день народження: похід до стоматолога закінчився для вінничанина трагедією

Вінничанин потрапив до реанімації / Ілюстроване фото

Жахлива трагедія сталася в Вінниці – місцевий житель, якому напередодні видалили хворий зуб, помер у свій день народження. Йому мало виповнитися 52 роки.

Згідно з опублікованою інформацією, напередодні смерті Віктор звернувся до Вінницької стоматологічної поліклініки через зубний біль. Там йому надали допомогу. Але замість поліпшення – знесло всю щоку і почали мучити нестерпні головні болі, пише 33-й новини.

Згодом його доставили в реанімацію в стані коми. Вже там лікарі поставили чоловікові невтішний діагноз – менінгіт. Врятувати вінничанина лікарям не вдалося, 28 липня, у свій день народження, він помер.

Наразі рідні не повідомляють, чи подаватимуть вони заяву до поліціі щодо медичної халатності стоматолога, яка призвела до смерті чоловіка.

Раніше Главред писав, що скандальному рівненському стоматологу, яка стала відомою завдяки відео, на якому вона б'є і смикає маленьких пацієнтів, на рік анулювали підприємницьку ліцензію.

Протягом цього часу вона не зможе займатися медичною практикою. Лікаря звинувачують нанесення дітям легких ушкоджень, а також побоїв і катувань. За це їй загрожує 850 гривень штрафу, виправні або громадські роботи.