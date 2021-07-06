Помер знаменитий пес, якого нардеп Брагар пропонував продати через мізерну пенсію

Шарик помер / Facebook

Минулого року депутат Євген Браграр в інтерв'ю на одному з телеканалів зганьбився на всю країну у прямому ефірі своєю відповіддю жительці з села Аджамка Кіровоградської області Любові Колючій, яка запитала у нього, як їй вижити на дві тисячі пенсії. Однак в той же час, завдяки Брагару, її пес спрославился на всю країну.

Євген Брагар пропонував продати її собаку Шарика і таким чином жити далі. Ця фраза стала вірусною в Мережі. Тоді з'явилося безліч мемів з собаками, їх господарями і проблемним питанням про те, як вижити в Україні. А ось сам Шарик став знаменитістю, його неодноразово показували по телебаченню.

Шарик був собакою-дворняжкою. Журналісти Сьогодні вирішили з'ясувати, як склалася доля популярної собаки. Однак все виявилося далеко не райдужним.

"Взимку помер чоловік Любові Павлівни, а через тиждень померла і собака. Зараз жінка залишилася одна", - розповіла селищна староста Аджамки Тетяна Зайченко.

Нагадаємо, народний депутат від фракції Слуга народу Євген Брагар, який у прямому телеефірі запропонував пенсіонерці, яка подзвонила продати собаку для оплати комунальних послуг, так і не приїхав на обіцяну зустріч з літньою жінкою.

Сільчани чекали нардепа і тримали в руках плакати з написами: "Продай слугу – купи собаку", "Я люблю свою країну, я люблю свою дружину, я люблю свою собаку", "Де 4000$ для вчителів".