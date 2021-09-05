Помер знаменитий український педагог

Микола Палтишев помер у 74 роки / Facebook

В Одесі помер легендарний український педагог Микола Палтишев. Культовий український вчитель покинув цей світ на 75 році життя.

Він відомий тим, що першим почав давати уроки-вистави, поєднуючи поезію, живопис і музику.

Про трагедію повідомила Професійна освіта Одеської області. Колеги Палтишева відзначили, що він був видатним вченим і самовіддано служив на благо освіти і науки.

"Микола Миколайович назавжди запам'ятається щирою людиною, талановитим педагогом, який користувався високим авторитетом і повагою. У серцях педагогів назавжди залишиться світла пам'ять про нього", - йдеться в повідомленні.

Біографія Миколи Палтишева

Він народився в 1946 році в Одесі. Закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості імені Ломоносова та Одеський педагогічний університет імені Ушинського. В СРСР його визнали "народним учителем", а пізніше він став почесним доктором Національної академії педагогічних наук України, кандидатом педагогічних наук і доцентом.

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Палтишев очолював Комітет з питань професійної освіти Верховної Ради СРСР. Він ввів поетапну систему навчання, яка поширилася в СРСР і за кордоном.

У його досягненні понад 300 науково-методичних робіт, науково-практичних публікацій, 10 підручників для вчителів.

Починаючи з 2006 року він працював учителем фізики в Одеській школі.

Нагадаємо, раніше помер відомий радянський актор Роман громадський. За словами Його Сина, причиною смерті актора став інсульт. Він пішов з життя на 81 році. Він все своє життя присвятив творчості.

Також раніше стало відомо, що популярна радянська акторка Катерина Васильєва пішла в монастир. До цього вона прагнула ще з 1993 року, коли залишивши акторську, кар'єру стала послушницею. Однак незабаром повернулася у творчість.