У Донецькій області в старій дерев'яній скрині знайшли тіла двох дітей / Нацполіція

У ніч проти 19 вересня в селі Микільське Волноваського району Донецької області в будинку правоохоронці знайшли тіла двох дітей - 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика.

Як повідомляє видання Vesti з посиланням на джерело в правоохоронних органах, напередодні діти зникли. За словами батьків, у суботу рано вранці вони пішли працювати в поле, залишивши двох неповнолітніх дітей одних удома. Орієнтовно о 10 ранку мати телефонувала дітям, щоб переконатися, що вони вдома.

Однак орієнтовно о 18 годині, коли батьки повернулися додому, то дітей на місці не виявили, а їхні телефони були відключені. За словами батьків, раніше діти місце проживання самі не залишали.

Дітей шукали всім селом. Згодом їх знайшли мертвими у дерев'яній скрині в будинку.

Як повідомив очільник ГУНП в Донецькій області Артем Кисько на своїй сторінці в Facebook, діти померли болісною смертю від нестачі повітря.

Реклама

При огляді будинку правоохоронці виявили трупи дітей у старій скрині, яка стояла в одній з кімнат. Поліція припускає, що, залишившись одні, діти могли залізти в ящик, який зачинився на замок.

Встановлено, що причина смерті – асфіксія, внаслідок нестачі кисню.

читайте такожБатько вбив своїх двох дітей і втопив їх тіла, щоб "насолити" колишній дружиніРаніше в селі Нова Могильниця на Тернопільщині під час пожежі загинула 2-річна дівчинка. Її батьки в цей час дивилися телевізор, тому на допомогу не прийшли. Старші брати і сестри пішли на річку.