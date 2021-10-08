"Важко переживав розрив": померлий нардеп Поляков жив зі Скороход, але вона його кинула - ЗМІ

Скороход і Поляков нібито перебували в романтичних стосунках / скріншот

Минулої ночі помер нардеп Антон Поляков, пізніше в одному з кабінетів у комітетах Верховної Ради знепритомніла Анна Скороход - його колега з групи За майбутнє. Народну обраницю забрала швидка допомога.

Виявилося, що Поляков останнім часом жив разом зі Скороход, але вона від нього пішла. Нардеп важко переживав розрив, для нього це було трагедією. Подробиці стосунків Полякова і Скороход розкрив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія в партійних чатах у соцмережі, пише Українська правда.

Також Арахамія розповів, що Поляков 7 жовтня висловив бажання повернутися і відновити співпрацю з фракцією Слуга народу. Він нібито більше не хотів бути в опозиції до монобільшості.

Зазначимо, в листопаді 2019 року Поляков був виключений з фракції Слуга народу, оскільки голосував всупереч позиції фракції. У червні 2020 року Поляков увійшов до депутатської групи За майбутнє.

Що відомо про стан Скороход після непритомності

Член групи За майбутнє Дмитро Лубінець повідомив, що Анна Скороход зараз знаходиться в лікарні. Найімовірніше, у неї підвищився тиск. Її намагалися привести до тями в приміщенні комітетів, але це "не дуже вийшло: їй стало трошки легше, але потім вона знову знепритомніла, тому вирішили терміново відправляти її в лікарню".

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Скороход сидить у залі пленарних засідань парламенту поруч з Поляковим і, за словами Лубінця, вони активно спілкувалися.

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Влітку 2021 року журналісти застали Полякова і Скороход на вихідних у Львові. Скороход заміжня. У неї є син Олексій від свого чоловіка Олексія Алякіна. У Полякова є дві дочки від дружини Галини.

Зазначимо, Анну Скороход виключили з фракції Слуга народу в 2019 році.

Як повідомляв Главред, в ніч на п'ятницю, 8 жовтня, помер народний депутат Антон Поляков. Чоловік їхав в таксі, по дорозі йому стало погано. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даними ЗМІ, Антона Полякова підібрав таксист біля дороги на проспекті Соборності, коли той ловив машину. За словами водія, нардеп був "явно п'яний".

Пізніше в прокуратурі повідомили, що, за попередньою інформацією, народний депутат Антон Поляков помер від гострої коронарної недостатності.