"Умка" і "Лаша Сван" в кайданках: копи пов'язали найавторитетніших "злодіїв у законі"

Нацполіція затримала "злодіїв у законі" / УНІАН

Силами Національної поліції затримано двох найвпливовіших "злодії в законі"в Україні.

Як повідомляє прес-служба НПУ, затримані на прізвисько "Умка" і "Лаша Сван" контролювали криміналітет, а їх діяльність призводила до появи додаткових загроз для безпеки громадян.

Правоохоронці зазначили, що встановили всі сфери їх діяльності та зв'язку.

"Ці особи з "верхівки" злочинного світу утворювали злочинні угруповання і контролювали через своїх представників криміналітет в державі, підбурювали до скоєння нових злочинів і приводили до появи додаткових загроз для безпеки громадян", - повідомили в поліції.

Слідчі документували докази поширення злочинного впливу "злодіїв у законі" більше року.

/ npu.gov.ua

/ npu.gov.ua

"Відомо, що "Умка", коронований в 2014 році, і "Лаша Сван", "злодій в законі" з 1995-го, отримали свої високі" звання " від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними з найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні і контролювали криміналітет відразу в декількох областях - Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій і частині Західного регіону", - додали в поліції.

/ npu.gov.ua

/ npu.gov.ua

Затримання "злодіїв у законі" відбулося 19 травня. "Умку" затримали в аеропорту Дніпра при спробі покинути Україну, а "Лашу Свана" - в готелі. Слідчі готують їм повідомлення про підозру за ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Тривають обшуки.

/ npu.gov.ua

Додамо, що у Мережі вже опублікували відео обшуку у будинку "Умки".

Санкції проти кримінальних авторитетів – про що повідомлялося раніше: