"Умка" і "Лаша Сван" в кайданках: копи пов'язали найавторитетніших "злодіїв у законі"

"Злодії в законі" контролювали криміналітет відразу в декількох областях України.
Силами Національної поліції затримано двох найвпливовіших "злодії в законі"в Україні.
Як повідомляє прес-служба НПУ, затримані на прізвисько "Умка" і "Лаша Сван" контролювали криміналітет, а їх діяльність призводила до появи додаткових загроз для безпеки громадян.
Правоохоронці зазначили, що встановили всі сфери їх діяльності та зв'язку.
"Ці особи з "верхівки" злочинного світу утворювали злочинні угруповання і контролювали через своїх представників криміналітет в державі, підбурювали до скоєння нових злочинів і приводили до появи додаткових загроз для безпеки громадян", - повідомили в поліції.
Слідчі документували докази поширення злочинного впливу "злодіїв у законі" більше року.
"Відомо, що "Умка", коронований в 2014 році, і "Лаша Сван", "злодій в законі" з 1995-го, отримали свої високі" звання " від топ-представників російського кримінального світу. Вони вважалися одними з найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні і контролювали криміналітет відразу в декількох областях - Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій і частині Західного регіону", - додали в поліції.
Затримання "злодіїв у законі" відбулося 19 травня. "Умку" затримали в аеропорту Дніпра при спробі покинути Україну, а "Лашу Свана" - в готелі. Слідчі готують їм повідомлення про підозру за ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Тривають обшуки.
Додамо, що у Мережі вже опублікували відео обшуку у будинку "Умки".
Санкції проти кримінальних авторитетів – про що повідомлялося раніше:
- 14 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про введення санкцій проти 111 іноземних громадян, яких вважають кримінальними авторитетами.
- Відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.
- До іноземців, які потрапили в санкційний список РНБО, за словами Зеленського, будуть застосовані наступні обмеження: блокування активів, заборона в'їзду, неможливість набуття громадянства, примусове видворення.