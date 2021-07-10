Віднесло далеко в море: на навчаннях Sea Breeze-2021 врятували десантника

Порятунок десантника в Одесі / скріншот

В ході військових навчань Sea Breeze-2021, які завершилися в суботу, 10 липня, прикордонники врятували українського десантника, якого після стрибка з парашута віднесло в Чорне море. Навчання проходили на острові Зміїний в Одеській області, після десантування військовий виявився занадто далеко від берега.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, пошуково-рятувальну операцію провів екіпаж катера Морської охорони ДПСУ. Сьогодні, під час церемонії з нагоди офіційного закриття, він був удостоєний спеціальних нагород.

Так би мовити, нештатна ситуація трапилася під час фази "вільної гри" .

"В рамках повітряного компонента навчань, під час відпрацювання одного з епізодів - парашутного десантування з вертольота на острів Зміїний - сталася нештатна ситуація. Різким поривом вітру одного з парашутистів віднесло на значну відстань від острова, і він був змушений спуститися посеред моря. Реагування було миттєвим... отримавши інформацію про початок пошуково-рятувальної операції зниклого парашутиста, всі сили морського і повітряного компонента, які знаходилися поблизу, були направлені в район пошуку", - йдеться в повідомленні.

Однак погода ніяким чином не сприяла пошукам і порятунку військового. Того дня йшов проливний дощ, а пориви північного вітру перевищували 10 м/с, шторм на морі досягав чотирьох балів.

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Але все-таки катер проекту "Гриф" Ізмаїльського загону Морської охорони зміг виявити парашутиста, який на той момент вже був у відкритому морі - на відстані понад півтора кілометра на південь від острова.

Боєць тримався на воді за допомогою спеціальних засобів порятунку більше двох годин. На щастя, він відчував він себе задовільно.

Прикордонники підняли солдата на борт, напоїли теплим чаєм і доставили на сушу, де його обстежили медики.

Що таке "вільна гра"

Під час даних навчань учасники отримують Вступні раптово, без попереднього узгодження та попередження. Тобто, часу на підготовку у них немає.

Sea Breeze-2021

В Одесі завершилися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021. У суботу, 10 липня, в одеському Будинку офіцерів проходить офіційна церемонія їх закриття.

Під час навчань водолази спустилися під воду понад 330 разів, пілоти налітали понад 80 годин, а кораблі пройшли більше 13 тисяч миль.

Про закриття навчання оголосив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа. Він сказав ,що"всі поставлені перед військовослужбовцями завдання виконані".

Неїжпапа підкреслив, що Чорне море об'єднує нації і країни, проте воно, за його словами, "Не паркан", а "той, хто це не розуміє, - противник".