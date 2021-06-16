Знищив кулями: у Миколаєві винесли вирок чоловікові, який розстріляв подружжя

У Миколаєві винесли вирок чоловікові, який розстріляв подружжя / УНІАН

У Миколаєві Жовтневий районний суд виніс вирок 52-річному місцевому жителю за вбивство подружжя 30 Січня 2019 року. Тоді обвинувачений з рушниці застрелив жінку і чоловіка з Одеси біля будівлі Ленінського районного суду. Як повідомляє пресслужба прокуратури Миколаївської області, зловмисника засудили до довічного ув'язнення.

Засуджений і його жертви були опонентами у справі, яка розглядалася в райсуді щодо боргових зобов'язань. Суд виніс рішення на користь подружжя.

"Коли учасники вийшли з будівлі суду, зловмисник дістав з машини вогнепальну зброю та здійснив кілька пострілів у чоловіка та жінку. Постраждалі отримали смертельні поранені", - нагадали в прокуратурі.

Також слідчі повідомили, що суд задовольнив цивільний позов на відшкодування шкоди потерпілій стороні загальною сумою понад 0,2 мільйона гривень.

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Нагадаємо, раніше, 24 квітня нинішнього року, у Дніпрі на площі Соборна сталася стрілянина, в результаті якої загинув 42-річний чоловік.

Невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік.

Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Убитим за попередніми даними виявився 42-річний Анар Мамедов.

За даними ЗМІ, убитий і його брат Раміз Мамедов керували бандою, яка займається поставками наркотиків по області.