"Знищувач Кримського мосту": в Україні показали нову РЛС

РЛС Мінерал-У проходить випробування/ defence-ua.com

В Україні проходить завершальна фаза випробувань загоризонтної радіолокаційної станції (РЛС) Мінерал-У.

Після цього планується поставка нової РЛС в Збройні Сили України, пише Defense Express.

"Зараз РЛС, змонтовані на новому для військових шасі Tatra T815 8х8, проходять останню перевірку перед їх передачею Збройним силам України в рамках виконання державного оборонного замовлення", - йдеться в публікації.

Там же наголошується, що Мінерал-У "здатний не тільки виявляти ворожі об'єкти різного типу, а й забезпечувати цілевказівку ударної зброї (наприклад, протикорабельних ракет)".

Зокрема, РЛС здатний працювати разом з ракетним комплексом ЖК-360МЦ Нептун.

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Додамо, що нову українську ракету росЗМІ вже охрестили "знищувачем російського Кримського моста".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття на озброєння комплексу Нептун зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, в Україні пройшли випробування крилатою протикорабельної ракети Р-360 комплексу ЖК - 360МЦ Нептун.