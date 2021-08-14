"Знищувач Кримського мосту": в Україні показали нову РЛС

РЛС надійде в Збройні сили в рамках виконання державного оборонного замовлення.
В Україні проходить завершальна фаза випробувань загоризонтної радіолокаційної станції (РЛС) Мінерал-У.
Після цього планується поставка нової РЛС в Збройні Сили України, пише Defense Express.
"Зараз РЛС, змонтовані на новому для військових шасі Tatra T815 8х8, проходять останню перевірку перед їх передачею Збройним силам України в рамках виконання державного оборонного замовлення", - йдеться в публікації.
Там же наголошується, що Мінерал-У "здатний не тільки виявляти ворожі об'єкти різного типу, а й забезпечувати цілевказівку ударної зброї (наприклад, протикорабельних ракет)".
Зокрема, РЛС здатний працювати разом з ракетним комплексом ЖК-360МЦ Нептун.
Додамо, що нову українську ракету росЗМІ вже охрестили "знищувачем російського Кримського моста".
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття на озброєння комплексу Нептун зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів.
Нагадаємо, в Україні пройшли випробування крилатою протикорабельної ракети Р-360 комплексу ЖК - 360МЦ Нептун.