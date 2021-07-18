Капсула часу: на вершині Говерли знайшли пляшку із записками 50-річної давнини

Унікальна знахідка на Говерлі / Тарас Краженко

У неділю, 11 липня, на найвищій горі України – Говерлі – туристи знайшли пляшку з двома записками. Вони датовані 1971 і 1972 роком. У записках йдеться, що вершину гори підкорили школярі.

"11 липня 2021 року на вершині Говерли було знайдено пляшку з двома записками. Нумо спробуймо знайти учасників подій 50-річної давнини", – написав у Facebook про цікаву знахідку Тарас Краженко.

У першій записці написано, що під час останніх канікул (4 червня 1971 року), сюди вийшли: Григор'єв, Трофимов, Мясоєдов, Павлов, Конов, Бірюков, Штанько і Будейко. Друга записка датована 21 травня 1972 року. З неї відомо, що авторами були учні 10 класу середньої школи 131.

Записки сховали діти із секретного військового містечка

Пізніше чоловік вирішив розшукати авторів записки в так званій "капсулі часу". Деякі з них вже відгукнулися.

Як згодом з'ясувалося, вершину гори підкорили учні Московської середньої школи номер 131, яка знаходилася на околиці Делятина – Франківськ-16. Показово, що такого міста більше немає на картах, територіально воно знаходилося в 60 км від Івано-Франківська. За фактом, це було секретне військове містечко на околиці Делятина. Тепер Делятинської ЗОШ # 3.

"Спасибі за знахідку. Побачити цей наш список через 50 років. Ми всі раді", - написала Людмила Тимофеєва з Латвії. Жінка розповіла, що це саме вони з однокласниками залишили ці записки. Згодом племінник першого в списку Григор'єва – ігор Воронко поділився унікальним фото, на якому зафіксовано момент закапування пляшки.

Момент закопування пляшки з записками / Фейсбук. Ігор Воронко

Схожу історію ми розповідали раніше – тоді дев'ятирічна американка Еббі Грем випадково виявила на березі Тихого океану послання, яке запустили в океан 37 років тому. За цей час воно подолало понад 6 тисяч кілометрів.