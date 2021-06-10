"Упакуємо в автобус і на Закарпаття": мер Рівного "наїхав" на ромів у місті

Олександр Третяк / rivnepost.rv.ua

Рівненський градоначальник Олександр Третяк пропонує упакувати всіх проживаючих в місті ромів в автобус і вивезти з міста в Закарпатську область. Про це він заявив в ефірі Радіо трек.

"Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію з ромською національністю, у мене не вистачає слів і толерантності до того, що вони творять у місті", - заявив мер Рівного.

Третяк розповів, що нещодавно на вулиці зустрів компанію ромів і сказав – мовляв, у них є пару годин, щоб забратися з міста. А ті у відповідь поскаржилися-не їздять ні поїзди, ні автобуси.

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх упакуємо в автобус і вивеземо в їх рідне Закарпаття", - заявив він.

За словами Третяка, найближчим часом у Рівному планують запустити муніципальну варту, яка б стежила за ромами.

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Нагадаємо, раніше Івано-Франківський мер Руслан Марцінків під час оперативної наради обурився тим, що поліцейський не виконали його доручення щодо вивезення людей ромської національності з міста на Закарпатті. "Також цигани, ні, вірніше, особи ромської національності. Ми вже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чому вони далі тут?"- запитав підлеглих на нараді Марцінків.

"Коли до тебе підходить людина без маски, хапає тебе за руку і каже:" Якщо ти не даси мені грошей, то я на тебе плюну, харкну", – це створює соціальну напругу і дуже нестабільну ситуацію", – розповів мер.