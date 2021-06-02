Впав у водоспад і завис на дереві: подробиці трагічної загибелі школяра на екскурсії на Львівщині

Небезпечний водоспад на Львівщині / соцмережі

У Львівській області 2 червня школяр загинув під час екскурсії до карпатського водоспаду в селі Кам'янка Стрийського району.

Як стало відомо, 12-річний хлопчик хотів зробити селфі, послизнувся і впав в обрив. Він зачепився за дерево і кілька хвилин провисів під напором води. Учня кинувся рятувати вчитель, але нічим не зміг допомогти - дитина загинула.

"Хлопчик занадто близько підійшов до води, була швидка течія, він посунувся, послизнулася нога і хлопчик впав у воду. Звичайно, проводили реанімаційні заходи, як безпосередньо педагоги, що були і з дитиною і з класом, які подорожував, так і викликана була карета швидкої допомоги", — говорить начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Зоряна Довганик.

Як повідомляє Україна 24, група з 44 львівських школярів на екскурсію їздила з п'ятьма дорослими, трьома вчителями і двома батьками. Після трагедії класний керівник потрапив до лікарні з серцевим нападом. Учитель, який кинувся на допомогу, наковтався води і його з переохолодженням теж госпіталізували.

"Хлопчик послизнувся, впав у водоспад, один з вчителів, вчитель християнської етики, відразу кинувся його рятувати, викликали ДСНС, швидку... На жаль, не вдалося врятувати Артема... Інструктаж з техніки безпеки завжди проводиться плюс дорослі відзначають, що це секунда справи була", - говорить директор школи Тетяна Іванів.

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Про те, що дитина тоне у водоспаді рятувальникам повідомили близько полудня. Вони менше, ніж за 10 хвилин приїхали на місце. Дитина досі була у воді, але зачепилася за дерево.

"Рятувальники за допомогою бензопили звільнили дитину з-під дерева, за яке вона зачепилася. Мотузкою витягли на берег і передали медикам. Медики констатували смерть", - каже представник ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

До приїзду рятувальників допомогти дитині намагалися і вчителі, і місцеві.

"Ми кинулися у воду, пробували різні версії щоб допомогти, нічого не виходило. Одні поїхали по запалу, пробували піднімати це дерево, дитину тримали. Там вже сходи пішли, нічого не допомагало", - кажуть свідки події, передає ТСН.

"Сказали, що це секундна справа, тому що ще хтось його фотографував, цього хлопчика. Він хотів на тлі водоспаду сфотографуватися. Секундна справа, що навіть ніхто не зміг відреагувати. Вже відреагували, як він впав у воду і почали в тій воді рятувати. Активна дитина, хорошою, дійсно важко говорити ... Всі його любили, такий доброзичливий", - говорить директор школи Тетяна Іванов.

За фактом неналежного виконання обов'язків охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього поліція відкрила провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років. Директора заповідника вже викликали в поліцію давати свідчення.

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