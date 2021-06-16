Впав бездиханним: нові деталі смерті чоловіка в київському фітнес-клубі

Швидка допомога / УНІАН

Один з відвідувачів клубу SportLife відразу кинувся на допомогу впав чоловікові, але, на жаль, не досяг успіху в його порятунку. Про це повідомляє телеканал Україна 24.

"Він посинів і впав на підлогу без свідомості. Інший відвідувач повідомив працівника спортивного клубу - консультанта. Разом вони почали проводити реанімаційні заходи. Чоловіки проводили серцево-легеневу реанімацію, а коли приїхали лікарі - застосували кардіодефібрилятор", розповіла пресофіцер Подільського управління поліції Ганна Страшук.

Медики з бригади швидкої допомоги цілу годину надавали допомогу чоловікові, але запустити серце їм не вдалося. Поліція розслідує смерть у спортклубі як природну. Остаточні причини з'ясують судмедексперти.

"Кожен може робити, як він хоче. Хоче - ставить дефібрилятор, хоче - не ставить. Це на совісті власників спортзалів. Насправді треба, щоб і тренери були підготовлені, тому що спортзал - це те місце, де дуже часто трапляється фібриляція шлуночків, тобто будь-які фізичні навантаження викликають раптову зупинку кровообігу", - заявив голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, в ніч з 11 на 12 червня 28-річний пасажир поїзда Рахів-Київ впав з верхньої полиці. Чоловік заснув, але через 2 години його самопочуття різко погіршилося. Людині викликали швидку, але врятувати її не вдалося.