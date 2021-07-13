Упала в траву, обличчя синє: на Вінниччині автомобіль врізався в коляску з 11-місячною дівчинкою

У Вінницькій області машина вибила коляску з рук матері і полетіла узбіччям / Національна поліція

Дикий випадок стався у Вінницькій області - в селі Ладижинські Хутори Гайсинського району п'яний водій за кермом авто влетів у коляску з дитиною. Немовля дивом залишилося в живих, але отримало важкі травми.

У коментарі "Фактам" мама 11-місячної Домініки Вікторія розповіла, що ввечері того дня вона вирішила прогулятися з донькою дорогою поблизу колишніх сільських ферм, де місцеві їздять нечасто. Тому посадила доньку в коляску і покотила. Повз них на великій швидкості пролетів легковик і підняв стовп пилу так, що жінка змушена була підіймати капюшон коляски, щоб дитина не дихала пилом.

"У цей час автомобіль зробив різкий віраж і поїхав у зворотному напрямку. Знову підняв справжню пилову бурю. І я навіть не встигла зрозуміти, як він в цих стовпах пилу злетів з дороги і врізався в коляску з дитиною. Машина просто вибила коляску у мене з рук і полетіла далі вже узбіччям. Водій навіть не загальмував. Чесно кажучи, я зовсім не пам'ятаю обставини аварії. Пам'ятаю тільки, що машина затягнула коляску під бампер і залишила від неї уламки", — розкрила жінка деталі аварії, яка сталася наприкінці червня.

За її словами, Домініка вилетіла з коляски і впала в траву, а авто ще зробило кілька божевільних віражів, виїхало з узбіччя знову на дорогу, а потім зупинилося.

"Свідки події викликали швидку допомогу і поліцію. Я - бігом до дитини. Обличчя доньки все синє від ударів. Дитина плакала від болю і жаху. І я ще пам'ятаю, що з автомобіля виліз син водія і почав кричати, що, мовляв, слава Богу, дитина жива. І я ще відповіла: "Моя донька задихається!" Дійсно, донька важко дихала", - розповідає Вікторія.

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читайте такожПерехожий штовхнув коляску з немовлям у Маріуполі: дитина випала на дорогуРаніше повідомлялося, у Вінницькій області водій, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, на швидкості влетів у дитячу коляску. 11-місячна дівчинка дивом залишилася жива - вона потрапила в реанімацію.

ДТП сталася в селі Ладижинські Хутори. Мама з дитиною прогулювалися узбіччям.

Подробиці ДТП з коляскою на Вінниччині можете дізнатися у сюжеті ТСН:

Коляска потрапила під колеса, а дівчинку врятувало те, що її відкинуло на десяток метрів від дороги. Дитину мати знайшла у траві, а машина поїхала далі разом з коляскою. За словами свідків, водій катався ще два кола.