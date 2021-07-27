Урізання субсидій: екс-міністр пояснив, чому пенсіонерам доведеться платити на 700 гривень більше

Ексміністр пояснив, чому пенсіонерам доведеться платити на 700 гривень більше / УНІАН

В Україні Кабінет міністрів планує вполовину скоротити норми споживання комунальних послуг при розрахунку субсидій. Про це повідомляє портал Обозреватель з посиланням на колишнього міністра соцполітики Андрій Рева.

Він стверджує, що в квартирі площею 40 квадратних метрів Комуналка в межах соціальних нормативів, який діють на даний момент, обійдеться в 2233 гривні. А згідно з новими нормами нарахування субсидій власник житла такої площі повинен отримати на 700 гривень менше.

"З чинними нормативами такий пенсіонер отримає 1779,9 гривень субсидії. А за новими правилами, які уріжуть Нормативи, вже 1035,8 гривень. Тобто розмір виплати скоротиться більш ніж на 700 гривень. І якщо продовжити витрачати за старим нормативом, то за комуналку доведеться віддати на 700 гривень більше", − сказав він.

Що потрібно знати про субсидії:

розмір знижки вважається за формулою: дохід на одного члена сім'ї, поділити на два прожиткових мінімуми і помножити на 15%. Отримана цифра - той відсоток загального доходу сім'ї, який можна віддавати на комуналку. Потім рахують вартість комунальних послуг за нормативом і від отриманої цифри віднімають зазначену частину доходу.

зі зменшенням нормативів значно скоротиться і розмір субсидій;

Реклама

норматив на час карантину збільшили на 50%, А тепер його знову хочуть підняти.

читайте такожЗалишилося трохи почекати: у Мінсоцполітики пообіцяли незабаром виплатити субсидії

Нагадаємо, раніше писав, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.

У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.

До того Кабмін поставив жорсткі умови для отримання субсидій. Позбавити субсидій можуть орендодавців, які не задекларували доходи; боржників по комуналці і ряд інших категорій громадян.