Збиток на 57$ мільйонів: у Жулянах затримали топ-чиновника, який намагався втекти з України

В аеропорту Жуляни у Києві затримали голову Державної продовольчо-зернової корпорації України / МВС

Співробітники поліції в аеропорту Жуляни затримали голову Державної продовольчо-зернової корпорації України при спробі втечі з території країни. Затримано і його передбачуваного спільника. Раніше правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми на підприємстві, які призвели до збитку в розмірі 57 мільйонів доларів.

Як повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, голова Державної продовольчо-зернової корпорації намагався залишити Україну і був затриманий в Жулянах у п'ятницю вранці, 13 серпня.

"Нацполіція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України при спробі втечі з України", - наголошується у повідомленні. Також затримали і його спільника.

У поліції підкреслили, що раніше правоохоронцям вдалося виявити масштабні зловживання посадових осіб Державної продовольчо-зернової корпорації України. Сума збитку державі - понад 57 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, 7 червня Служба безпеки України затримала, ймовірно, колишнього співробітника адміністрації п'ятого президента Петра Порошенка, який входив до складу РНБО. Його підозрюють у скоєнні державної зради.