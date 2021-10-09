Пішов із життя відомий український айтішник

Помер відомий айтішник

Померти відомий український айтішник і інтернет-підприємець, винахідник і співзасновник успішних стартапів, популярних файлообмінників Олексій Мась, повідомили його рідні в Facebook.

Що стало причиною смерті поки не уточнюється, проте за словами сина айтішника, Олексій останні місяці хворів, а серце підприємця зупинилося 6 жовтня.

Про місце і дату похорону буде відомо пізніше.

Олексій Мась народився в Києві, навчався на радіофізичному факультеті КДУ.

У 90-х роках працював в Інституті НІІАСС і у відділі програмних засобів банку Український капітал, в Нацбанку був провідним фахівцем.

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Мась створив поштову систему Mail.ua, яку пізніше придбала Mail.ru, розробив програму створення візуальних листів Visual Letter, офлайн-карти Лондона, Барселони і Парижа для iPhone і iPad, мегапопулярні в Україні файлообмінники Infostore і EX.UA, був співзасновником української банерної мережі (УБС), став одним з головних ідеологів найбільшого українського IT-форуму iForum, тощо.

В останні роки працював IT&Digital-радником президента компанії Київстар.

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У 2016 році Мась в інтерв'ю Styler зізнався, що на той час хотів "міняти країну, адже є важелі робити це через власний бізнес".

Також він зазначав, що IT-сфера в Україні рухається вперед ударними темпами, але "тиск на айтішників як був, так і залишається".

Раніше Главред писав про те, що в ніч на 8 жовтня раптово помер народний депутат Антон Поляков.

Близько 02: 45 чоловік відчув себе погано в таксі. Офіційна версія смерті, встановлена розтином - гостра коронарна недостатність і гостра ішемічна хвороба серця.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Полякова без свідомості виявив наряд патрульної поліції в автомобілі таксі, який зупинили за порушення правил дорожнього руху.