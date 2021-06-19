Пішов із життя популярний український блогер

Помер український блогер і письменник Святослав Носов

Помер відомий український блогер Gorky Look, справжнє ім'я якого Святослав Волков, повідомив на своїй сторінці в Facebook український політик, народний депутат України VIII скликання Борислав Береза.

Підтвердив інформацію про смерть блогера також і письменник Ян Валетов.

"Щойно повідомили, що помер Святослав Носов. Він же гіркий Лук. Автор пекучих текстів, найталановитіший письменник і публіцист. Джерело історій і полум'яний трибун", – написав він у соцмережі.

Святослав Волков: що про нього відомо

Святослав Волков народився в Києві, за освітою - філолог. Перший свій блог він створив у 2014 році. У ньому блогер в іронічній формі висміяв "відсталість російського світу". Блог вівся у форматі "кафедри", де Gorky Look виступав як професор, а читачі – як кадети.

У серпні 2015 року на базі постів блогу вийшла книга "Ноука від Горького Лука. Збірник лекцій із кацаповедения", причому перший тираж був розкуплений ще до надходження до продажу.

Раніше Главред писав про те, що відомий український хореограф, суддя шоу Танці з зірками Григорій Чапкіс померти.

Легендарний хореограф пішов з життя у віці 91 року.

Відомо, що Чапкіс тривалий час хворів. У грудні 2020 року артист потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією. Перед Новим роком його виписали з лікарні, але через тиждень Чапкіс знову виявився госпіталізований. Як виявилося, він недолікував запалення легенів. Чапкіс за час хвороби сильно схуд.