Пішла під землю: у Дніпрі на пішохідному переході провалилася дівчина

Дівчина вирішила перестрибнути калюжу / скріншот

У центрі Дніпра дівчина переходила дорога і раптово провалилася під землю. Разом з нею пішла і Тротуарна плитка.

Інцидент стався близько 14: 20 в районі Катеринославського бульвару. Раніше там прорвало трубу. Внаслідок прориву тротуар і проїжджа частина опинилася під водою. Однак комунальники на той момент ще не обмежили місце прориву.

Дівчина намагалася перестрибнути калюжу, але їй це не вдалося. Вона опинилася по шию у воді.

Дівчину витягли співробітники КП. Також вони "виловили" її мобільний телефон iPhone 11.

Після відкачування води було виявлено, що підтоплення розмило грунт під проїжджою частиною. У зв'язку з цим, проїзд по проспекту Яворницького в бік пам'ятника слави обмежений.

Нагадаємо, раніше у Києві біля станції метро Берестейська частково обрушився шляхопровід і впав на автомобіль. Обсипався захисний шар бетону та частини перильної огорожі Берестейського мосту.

Надалі планувалася масштабна реконструкція: Заміна прогонової будови і ліквідація колон, встановлених на проїжджій частині проспекту. Такий крок допоможе ліквідувати звуження, через яке на проспекті Перемоги часто трапляється пробка.