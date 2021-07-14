Пішла під землю: у Дніпрі на пішохідному переході провалилася дівчина

На місці НП прорвало трубу.
У центрі Дніпра дівчина переходила дорога і раптово провалилася під землю. Разом з нею пішла і Тротуарна плитка.
Інцидент стався близько 14: 20 в районі Катеринославського бульвару. Раніше там прорвало трубу. Внаслідок прориву тротуар і проїжджа частина опинилася під водою. Однак комунальники на той момент ще не обмежили місце прориву.
Дівчина намагалася перестрибнути калюжу, але їй це не вдалося. Вона опинилася по шию у воді.
Дівчину витягли співробітники КП. Також вони "виловили" її мобільний телефон iPhone 11.
Після відкачування води було виявлено, що підтоплення розмило грунт під проїжджою частиною. У зв'язку з цим, проїзд по проспекту Яворницького в бік пам'ятника слави обмежений.
Нагадаємо, раніше у Києві біля станції метро Берестейська частково обрушився шляхопровід і впав на автомобіль. Обсипався захисний шар бетону та частини перильної огорожі Берестейського мосту.
Надалі планувалася масштабна реконструкція: Заміна прогонової будови і ліквідація колон, встановлених на проїжджій частині проспекту. Такий крок допоможе ліквідувати звуження, через яке на проспекті Перемоги часто трапляється пробка.