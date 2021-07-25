Спритний коп з Ізмаїла обікрав колег на 300 тис. доларів і втік: тепер його розшукує поліція

Коп нібито обікрав своїх колег на 300 тисяч доларів / Jochen Tack / Globallookpress.com

В Ізмаїлі Одеської області заступника начальника Управління патрульної поліції міста підозрюють у крадіжці грошей і дивному зникненні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, у прокуратурі припускають, що причиною зникнення поліцейського є великий борг у його товаришів по службі - близько 300 тисяч доларів. Коп нібито позичив гроші на закупівлю врожаю зернових і його перепродаж. Однак, коли "кредитори" почали цікавитися долею грошей, поліцейський "годував їх сніданками".

Зокрема, повідомляється, що 22 липня квартиру, яку підозрюваний винаймав зі своїми колегами, обікрали. Повернувшись зі зміни, патрульні застали відчинені двері, безлад всередині і брак великої суми грошей, а також відсутність травматичного пістолета.

Копи подзвонили на 102 і їхні колеги почали пошуки зниклого. Таким чином, з'ясувалося, що замок квартири не розкривався, а відкривався ключем. А на записі з камери відеоспостереження видно, як чоловік, схожий на заступника начальника Управління патрульної поліції, приблизно в той час, коли було скоєно пограбування, зайшов в під'їзд будинку і швидко поїхав.

Увечері того ж дня підозрюваний коп нібито поїхав на вихідні до сім'ї в Одесу, а 24 липня, дізнавшись, що його розшукують, перестав виходити на зв'язок і видалив свої акаунти з соцмереж.

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Колеги підозрюють, що причиною такої поведінки підозрюваного могла стати ігрова залежність.

Нагадаємо, раніше в Умані на хабарі попався старший дізнавач сектору дізнання районного управління поліції. Коп зажадав дві тисячі доларів за повернення раніше вилученого автомобіля.

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, перебуваючи поруч з уманським РУП ГУНП в Черкаській області під час зустрічі з заявником, отримав від нього частину неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, після чого був затриманий.

При затриманні поліцейський намагався знищити докази. Він почав їх їсти. Однак, не встиг.

Додавши, у селі Запілля на Волині стався скандал між місцевими жителями та копами. Люди накинулися на поліцейських через те, що вони були за кермом не пристебнуті ременем безпеки.

Між сторонами конфлікту почалася суперечка. Запільчани не підбирали слів і матюкалися.

Зазначається, що не пристебнутих за кермом копів побачили під час руху біля одного з місцевих магазинів.

Люди стали вимагати у одного з поліцейських, щоб він склав протокол на свого колегу.