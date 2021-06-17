Спритний уманський коп намагався з'їсти $500 хабара, але це його не врятувало

Правоохоронець не встиг проковтнути доларові купюри / goodfon.ru

В Умані на хабарі попався старший дізнавач сектору дізнання районного управління поліції. Коп зажадав дві тисячі доларів за повернення раніше вилученого автомобіля. Як передають у пресслужбі прокуратури Черкаської області, інцидент стався 15 червня близько 16 години.

"Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, перебуваючи поруч з Уманським РУП ГУНП в Черкаській області під час зустрічі з заявником, отримав від нього частину неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, після чого був затриманий", - зазначено в повідомленні.

При затриманні поліцейський намагався знищити докази. Він почав їх їсти. Однак, не встиг.

На даний момент, копу повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 "отримання службовою особою неправомірної вигоди" Кримінального кодексу України. Епер йому загрожує тюремне ув'язнення строком від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі двоє співробітників поліції отримували неправомірний прибуток за "кришування" проституції. Їх затримали та оголосили про підозру у вчиненні злочину.

За інформацією слідства,за свої послуги в осіб, які займалися проституцією, правоохоронці вимагали 2,5 тис. доларів. За грошову винагороду злочинців обіцяли не притягувати до кримінальної відповідальності та сприяти у протизаконній діяльності.

Також минулого року в Одесі ювенальний інспектор поліції зґвалтував дівчину-підлітка, яку заманив до себе додому.