Посилення карантину у ЄС: туристів з України попередили про проблеми з відпочинком на курортах

Українцям на відпочинку може знадобитися додатковий ПЛР-тест, - експерт / Depositphotos

Євросоюз рекомендував європейським державам відкрити кордони з Україною для туристичних цілей. У зв'язку з цим для українських туристів поступово відкриваються країни Європи і стали доступні морські курорти. Однак правила швидко змінюються, і всього за 1-3 дні карантин у ЄС може бути посилено. Таким чином, українські туристи можуть зіштовхнутися з більш жорсткими карантинними вимогами прямо під час відпочинку. Про це заявив експерт з туризму Олександр Новиковський.

У коментарі Obozrevatel він розповів про те, що вже під час подорожі існує ризик потрапити під більш серйозні протиепідемічні обмеження. Наприклад, можна потрапити на карантин або під вимоги додаткової здачі ПЛР-тестів для продовження відпочинку або повернення додому, в Україну.

читайте такожТуристи з України знову поїдуть до Європи: Євросоюз прийняв рішення про відкриття кордонів"Карантинні обмеження можуть повернутися. За 1-3 дні можуть набути чинності більш жорсткі правила. Можливо, доведеться потрапити на карантин, можливо, повторно здавати ПЛР-тести, щоб або повернутися в Україну, або щоб далі перебувати на відпочинку", - підкреслив Новиковський.

Подорожі для громадян України до Євросоюзу

Європейський Союз 15 липня офіційно вніс Україну до списку "зелених країн", туристи з яких можуть відвідувати країни ЄС на тлі епідемії COVID-19.

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Рішення носить рекомендаційний характер - країни наднаціонального об'єднання самостійно визначають, чи відкривати кордони країни для подорожей з України.

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович стверджував, що крім відкриття кордонів, Євросоюз повинен визнати і сертифікати вакцинації, які видає Україна на своїй території.

У МЗС раніше заявляли, що для туристів з України відкриті кордони 14 держав. Серед них Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія та інші країни. Для перетину кордону знадобиться COVID-паспорт (сертифікат) або негативний тест на коронавірус.