"Посилимо ВМС": у Міноборони заінтригували створенням "москітного" флоту

Україна створює новий флот/ Facebook

Міністр оборони Андрій Таран заявив про створення в Україні " москітного" флоту. Про це він сказав під час конференції з питань реформ в Україні "Сильна Україна в сильній європейській та євроатлантичній родині", яка на даний момент проходить у Вільнюсі (Литва).

"Прямо зараз ми створюємо так званий "москітний" флот. Те, що ми намагаємося зробити, - це дати цим "москітам", так би мовити, сучасні бойові можливості. Тобто, я хотів би бачити, принаймні, наступного року протикорабельні ракети, які будуть встановлені на цих дрібних кораблях", - сказав міністр.

За його словами, Україна не має "справжньої зброї, яка може зупинити напад з моря, вторгнення з моря".

"Але дуже скоро, я впевнений в цьому, не пізніше, ніж наступного року, у нас буде, за допомогою, звичайно, Сполучених Штатів, Великобританії ... кілька малих кораблів "москітного" флоту. Але зі справжніми бойовими можливостями, озброєними сучасними протикорабельними ракетами, засобами електронної боротьби, які дозволять нам створити певну загрозу для російських військово-морських сил", - зазначив Таран і додав, що Україна вже працює в цьому напрямку.

"Скажімо, цього року ... я підписав наказ про озброєння Військово-Морських сил новою протикорабельною ракетною системою, яка базуватиметься на суші", - зазначив міністр.

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Крім цього, він заявив, що держава готує нові лопасті для бойових вертольотів, які будуть озброєні новими протикорабельними ракетами.

Що відомо про дану ініціативу:

21 червня Україна і Великобританія підписали угоду про співпрацю, яка передбачає спільне проектування і будівництво військових кораблів. Причому, як в Україні, так і у Великобританії. А також реконструкцію суднобудівних підприємств і будівництво двох баз для ВМС України.

Що собою являє москітний флот:

Це - сукупність швидкохідних і маневрених малих бойових кораблів: торпедних, сторожових, ракетних, і катерів.

Концепція добре продемонструвала себе в Перській затоці, де малі катери завдали значних пошкоджень набагато більшим кораблям.