Заснув на рейках: на київському вокзалі чоловік позбувся ніг

Чоловікові перерізало ноги / УНІАН

У Києві на приміському вокзалі п'яний чоловік заснув на рейках. В результаті на нього наїхав поїзд і він позбувся ніг.

Як розповів журналіст Олександр Рудоманов, нібито п'яного потерпілого госпіталізували в лікарню.

"Можливі затримки приміських поїздів, які їдуть ділянкою Київ-Пасажирський - Дарниця", - написав Рудоманов.

Про стан потерпілого більше нічого невідомо.

Нагадаємо, у потязі Київ-Ужгород, в ніч на 25 липня народилася дитина. Жінку вже разом з новонародженим хлопчиком зняли з поїзда в Тернопіль і відправили в лікарню. Про резонансну подію розповіли тернополяни, які їхали на цьому поїзді.

Пологи відбулися приблизно о першій годині ночі на 25 липня. Провідник заздалегідь повідомив диспетчерам про те, що у вагоні поїзда їде вагітна жінка, яка неважливо себе почуває. На вокзал була викликана машина швидкої допомоги.