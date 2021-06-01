Заспокоювали газом: епічна бійка власників собак у Києві потрапила на відео

Собаківники влаштували бійку в Києві / pexels.com

У Києві двоє власників собак влаштували бійку на проїжджій частині.

Конфлікт виник після того, як шіпц, який гуляв без повідка, зацікавився біглем, господар якого тримав вихованця на повідку.

Чоловік з біглем почав захищати свого чотирилапого друга від намірів незнайомця. При цьому шпіцу навіть дісталося ногою від завзятого собаківника.

Такий поворот подій не сподобався господареві шпіца, який до цього безтурботно розмовляв по телефону. Він підскочив до опонента і почав наносити йому удари по голові і корпусу.

Зрештою в бійку втрутився перехожий, який вирішив заспокоїти чоловіків за допомогою газу. Також бійку намагалися зупинити перехожі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві в одному з супермаркетів стався конфлікт між покупницею і чоловіком у формі.

Співробітник охорони зробив жінці зауваження і зажадав, щоб вона одягла маску, клієнтка нібито відмовилася. Почалася бійка.

На кадрах видно, як чоловік кілька разів вдарив жінку в голову. Один удар був таким сильним, що покупниця впала.