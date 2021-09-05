Скоїв ДТП та розпочав стрілянину: водій BMW влаштував п'яний дебош на Одещині

В Одесі нетверезий водій влаштував стрілянину / pixabay

У суботу ввечері, 4 вересня, у Великомихайлівському районі Одеської області стався конфлікт на місці ДТП, який переріс у стрілянину. В результаті інциденту одна людина отримала поранення в живіт, той потрапив до лікарні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, водій BMW порушив правила, пішов на обгін і зіткнувся з Nissan. В результаті удару машини отримали незначні пошкодження. передає Telegram-канал "Думський".

Після аварії у водія німецької машини виявилася неадекватна реакція – він витягнув травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у власника Nissan. В результаті чоловік отримав поранення в живіт. Його доставили в лікарню.

Як повідомило виданню джерело в правоохоронних органах, водій BMW був у нетверезому стані.

У центрі Львова посеред білого дня розстріляли таксиста

Раніше повідомлялося, що у Львові, на вулиці Василя Стуса, 47, стався збройний напад на водія таксі. Від отриманих травм чоловік помер, поліція вже оголосила в розшук двох підозрюваних.

За інформацією депутата Львівської міської ради, активіста Ігоря Зінкевіа, до одного з ресторанів зайшов закривавлений чоловік. Він розповів, що він таксист і в нього стріляли невідомі особи. Очевидці викликали потерпілому медиків, проте той помер у лікарні.