Влаштувала гарем: мешканка Волині тримала в рабстві трьох чоловіків

Чоловіки боялися жінку / НПУ

Досить незвичний випадок стався на Волині. Там у с. Вербаїв Луцького району був зафіксований випадок рабства. 60-річна жінка поселила у себе в сараї трьох чоловіків і змушувала працювати.

Як передають у Нацполіції Волинської області, жінка неодноразово знаходила бідних і бездомних чоловіків на ринках і на автостанції. До себе вона заманювала їх роботою. Зокрема, потрібно було доглядати за великою рогатою худобою. Звісно ж, обіцяла хорошу зарплату.

Але всі міфи розвіювалися, як тільки чоловіки приїжджали в село. Жінка одразу ж забирала у них документи і селила в сараї. А коли вони намагалися втекти, то погрожувала кулаками

Порушниці вже оголосили у підозрі за ч.2 ст. 149 (торгівля людьми) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Якщо суд доведе її провину, то отримає вона від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трьох дівчат завербували і відправили в Республіку Португалія, де обіцяли їм роботу в готелі. У дівчат відібрали їх документи, під приводом оформлення дозволу на роботу, і змусили займатися проституцією. Двом особам вже оголошено підозру.